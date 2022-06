Nach dem Urteil des US-Supreme-Courts, das Abtreibungsrecht zu kippen, macht Meadow Walker ihre eigene Geschichte einer Abtreibung öffentlich. Es sei "sehr privat und persönlich" gewesen, das neue Urteil sei "erschütternd".

Nach dem Supreme-Court-Urteil zum Abtreibungsrecht kochen in den USA die Emotionen hoch. Auch viele Stars melden sich zu der Entscheidung zu Wort. So etwa Meadow Walker (23), die auf Instagram teilte, dass sie 2020 selbst eine Abtreibung hatte. Die Entscheidung des obersten Gerichts sei ein "großer Rückschritt in der Geschichte" und eine "tiefe Ungerechtigkeit gegenüber Frauen in den Vereinigten Staaten", so die Tochter von Filmstar Paul Walker (1973-2013).

"Es gibt unzählige Frauen, die mit der Entscheidung kämpfen, eine Abtreibung vornehmen zu lassen", fährt Walker fort. "Auch ich habe mit dieser Entscheidung gekämpft, aber 2020 - während die Welt unter der Pandemie kollabierte - hatte ich eine Abtreibung." Es sei eine "sehr private und persönliche Erfahrung", schildert die 23-Jährige. "Und so sollte es auch sein."

"Ich habe Glück gehabt"

Sie habe großes Glück mit den Ärzten gehabt, die sie durch den "belastenden Prozess" begleitet haben. "Dank ihrer Hilfe kann ich heute die glückliche und gesunde Person sein, die ich bin", schreibt Walker. "Zu wissen, dass noch mehr Frauen die Möglichkeit einer sicheren Abtreibung jetzt nicht mehr haben werden, ist erschütternd." Abtreibungen zu verbieten, beuge keiner Abtreibung vor, es beuge nur sicheren Abtreibungen vor.

Viele Prominente kritisieren das Urteil

Der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, hat ein in den USA landesweit geltendes Abtreibungsrecht gekippt - und hebt eine rund 50 Jahre alte Grundsatzentscheidung auf. Die einzelnen Bundesstaaten entscheiden somit künftig über ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und können dieses stark einschränken. Mehrere Staaten hatten bereits im Vorfeld entsprechende Gesetze vorbereitet. Viele Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Prominente aus der Politik und der Medienwelt, kritisieren die Entscheidung.

Meadow Walker ist die einzige Tochter von US-Schauspieler Paul Walker, der mit der Actionfilm-Reihe "Fast & Furious" (seit 2001) zum Star wurde und 2013 bei einem Autounfall tödlich verunglückte.