Pete Davidson (28) fliegt nicht wie geplant ins Weltall. Der "Saturday Night Live"-Star sollte nächste Woche mit Blue Origin, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos (58), abheben. Das Unternehmen gab nun bekannt, dass der ursprünglich für Mittwoch geplante Flug auf den 29. März verschoben wird - und dass der Comedian dann fehlt.

Auf dem Twitter-Account von Blue Origin heißt es zu dem neuen Startdatum: "Pete Davidson kann sich der NS-20-Crew bei dieser Mission nicht mehr anschließen. Das sechste Besatzungsmitglied werden wir in den kommenden Tagen bekannt geben."

Blue Origin's 20th flight of New Shepard has shifted to Tuesday, March 29. Pete Davidson is no longer able to join the NS-20 crew on this mission. We will announce the sixth crew member in the coming days.

