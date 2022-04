In "Breisgau: Nehmen und Geben" (ZDF) werden die Freiburger Ermittler mit einem Rachedrama konfrontiert. Bei RTL deckt Mario Barth absurde Fälle von Steuerverschwendung auf und in "Pixels" (RTLzwei) überfallen Figuren aus alten Videospielen New York.

20:15 Uhr, ZDF, Breisgau: Nehmen und Geben, Krimi Die Freiburger Ermittler Tanja Wilken (Katharina Nesytowa) und Dennis Danzeisen (Joscha Kiefer) sehen sich mit der Vergangenheit von Dennis' Onkel Daniel konfrontiert. René Klettner (Ludwig Trepte) wird halb tot aus der Dreisam geborgen. Als er aus dem Koma erwacht, beschuldigt er ausgerechnet Daniel Danzeisen. Das Motiv: Rache. Klettners Frau Susanne (Tinka Fürst) hatte Daniel vor Jahren bei einem Einsatz schwer verletzt. 20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy Big, bigger, Bundestag! Seit Jahren wird unser Abgeordnetenhaus größer und größer! Und das kostet - vor allem uns Steuerzahler! Mario Barth zeigt, wo die Steuermillionen verbrannt werden - z.B. in den Treibwerken der Jets bei der Flugbereitschaft, die bei ihren Leerflügen die Millionen nur so rausblasen. Oder bei den Besucher-Touren. Für schlappe 32 Million zeigen unsere Abgeordneten ausgewählten Menschen die Hauptstadt. 20:15 Uhr, Das Erste, Familienerbe, Drama Georg (Walter Kreye) und Regine Schlegel (Sabine von Maydell), beide Verhaltensforscher, verunglücken bei einem Verkehrsunfall, während parallel ihre drei erwachsenen Kinder Vorbereitungen für den 40. Hochzeitstag treffen. Ob der Tatsache, dass es anscheinend kein Testament gibt und alle sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was jetzt mit dem Haus der Eltern, passieren soll, brechen alte Konflikte wieder auf. 20:15 Uhr, RTLzwei, Pixels, Sci-Fi-Action Im Jahr 1982 wurde eine Raumsonde ins Weltall geschickt, um eine Nachricht des Friedens an außerirdische Lebewesen zu senden. Unglücklicherweise wird diese von den Aliens gegenteilig verstanden und sie greifen die Erde in Form von Videospielcharakteren an. Die einzige Hoffnung sind die Arcade-Champions Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) und Eddie Plant (Peter Dinklage). Diese müssen ihre Expertise nutzen, um die Aliens zu besiegen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - Catching Fire, Sci-Fi-Drama Nachdem Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Helden der unterdrückten Bevölkerung geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den nächsten Spielen sollen alle bisher siegreichen Tribute gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entrinnen - sie müssen sich erneut dem brutalen Kampf stellen.