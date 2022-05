Henrik Fisker ist ein umtriebiger Geist. Eben hat er erst nach zahlreichen Verzögerungen mit dem Ocean sein erstes Elektro-Serienmodell an den Start gebracht. Da kündigt der Däne, neben dem ebenfalls bereits projektierten Elektro-Kleinwagen Pear, einen großen, rein elektrisch angetriebenen GT an, der unter dem Namen Ronin schon 2024 kommen soll.

Sportlicher Reisewagen mit extrem-Reichweite

Was uns erwartet, skizziert Fisker in knappen Worten. Der vollelektrische Sport-Grand Tourer wird mit Innovationen wie einem in die Fahrzeugstruktur integrierten Batteriepaket ausgestattet sein, eine hohe Antriebsleistung und vor allem mehr Reichweite als alle Wettbewerber bieten. 660 Meilen oder umgerechnet rund 1.060 Kilometer verspricht Fisker in einer ersten Ankündigung. In einer futuristisch gezeichneten flachen Karosserie finden vier erwachsene Passagiere samt Gepäck Platz. Das Türkonzept mit vier Portalen kündigt Fisker als einzigartig an, ohne Details zu nennen. Ziemlich einzigartig dürfte auch die Kombination Viertürer und Cabrio sein. Nicht klar ist bislang, ob der Ronin ein Stoffverdeck oder ein faltbares Hardtop bekommt. Zudem soll der Ronin auf extremen Leichtbau und viel Nachhaltigkeit setzen.

Der Name Ronin, der bislang nur als Code für das Entwicklungsprojekt dient, leitet sich tatsächlich vom gleichnamigen Actionfilm aus dem Jahr 1998 ab. Einen ersten Blick will Fisker bereits im August 2023 auf den Ronin gewähren. Die Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 anlaufen.