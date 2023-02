Auto-Gigant Geely hat über seine Tochter Geometry in China einen knapp drei Meter langen, 41 PS starken und nur 6.000 Euro teuren Elektromini am Start.

Einen Kleinwagen Namens Panda kennt man in Europa nur allzu gut. Dieser Panda stammt von Fiat, wurde 1980 als Nachfolger des 126 eingeführt und gehört auch in der dritten Modellgeneration seit 2011 zu den Bestsellern der Italiener.

Platz für 4 auf 3 Metern

Panda können aber auch die Chinesen. In diesem Fall Geely, die unter dem Label der Tochtermarke Geometry in China den Elektrokleinwagen Panda Mini an den Start gebracht haben. Der nur 3,07 Meter lange Zweitürer kommt fast genauso kantig daher wie der Ur-Panda von Fiat. Mit einer Breite von 1,52 Meter, einer Höhe von 1,61 Meter und einem Radstand von nur 2.015 Millimeter gibt er sich in der Gesamterscheinung extrem kompakt. Dennoch bietet er bis zu vier Passagieren Platz.

Beim Design greift Geely die Namensgebung wieder auf und verpasst dem Panda Rundscheinwerfer wie Kulleraugen. Die Außenspiegel sehen aus wie Ohren und die Leichtmetallfelgen greifen das Schwarz-Weiß-Panda-Thema auf. Dazu gibt es mit Hellblau, Rosa und Weiß die passenden Außenfarben.

Das Cockpit des Panda Mini zeigt sich einfach und klar strukturiert. Vor dem Zweispeichenlenkrad informiert den Fahrer ein Digitalcockpit. Mittig auf der Armaturentafel bündelt ein großer Touchscreen nahezu alle Bedienfunktionen. Etwas darunter finden sich zusätzlich wenige Tasten.

30 kW stark, zwei Batterieoptionen

Angetrieben wird der Panda Mini von einem einzelnen Elektromotor an der Vorderachse. Die 30 kW und 110 Nm starke E-Maschine treibt den knapp 800 Kilogramm schweren Panda Mini auf abgeregelte 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die beiden Batterievarianten erlauben Reichweiten von 120 bis zu 200 Kilometer, angegeben nach dem chinesischen Mess-Zyklus. Geladen werden kann die mit 17,03 kWh größere Batterie mit 7 oder 22 kW. Von 30 auf 80 Prozent Kapazität geht es im Bestfall in 30 Minuten. Für die Vollladung werden 68 Minuten angegeben.

In China soll der Geometry Panda Mini EV noch im ersten Quartal 2023 an den Start gehen. Die Preise liegen zwischen 39.900 und 53.900 RMB. Umgerechnet sind das rund 5.500 und 7.400 Euro. Ein Export auf andere Märkte ist derzeit wohl nicht vorgesehen. Spätestens mit einem Markteintritt in Europa dürfte Geely auch auf heftigen Widerstand von Fiat-Mutter Stellantis treffen, denn wie schon erwähnt: Einen Panda haben wir in Europa bereits.