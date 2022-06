Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann hatte im Mai 2021 die Zukunft des Sportwagenbauers aus Sant'Agata Bolognese klar skizziert. Nach der Hybridisierungs-Phase bis Ende 2024 soll 2025 der erste rein elektrisch angetriebene Lamborghini auf den Markt kommen. Und zwar als 2+2-sitziger Gran Turismo (GT). Beim E-Antrieb dürfte wie bei Bugatti eine Kooperation mit dem kroatischen Elektro-Spezialisten Rimac anstehen.

Patentschutz auch für E-Autos

Jetzt deutet sich bereits ein möglicher Name für den Elektro-Lambo an, denn die Sportwagenmarke hat sich beim Europäischen Patentamt den Namen Revuelto schützen lassen. Der Schutz bezieht sich auf verschiedene Patent-Klassen – unter anderem auf die Klasse 12 für Fahrzeuge, auch mit rein elektrischen Antrieb. Angemeldet wurde der Name unter der Patentnummer 018707961 am 25. Mai 2022, vom Patentamt veröffentlicht wurde er am 1. Juni 2022. Die Einspruchsfrist endet am 1. September 2022.

Revuelto kommt aus dem Spanischen und steht dort für verschiedene Bedeutungen wie durcheinander, aufgewühlt oder unruhig. Alle irgendwie passend für einen Wechsel von klassischen Verbrennern hin zu einem reinen Elektroantrieb. Revuelto würde zudem erneut mit der Lamborghini-Tradition brechen, neue Modelle nach legendären Stieren zu benennen.