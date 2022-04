Auch die Toyota-Nobeltochter Lexus steigt ins Geschäft mit rein elektrisch angetriebenen Modellen ein – und zwar mit dem Crossover-SUV Lexus RZ 450e. Seinen technischen Unterbau teilt sich der neue Lexus mit dem ebenfalls neuen Toyota BZ4X-Elektro-SUV, der auf der E-TNGA-Plattform der Japaner steht, und dem neuen Subaru Solterra als Unterbau. Beide sollen bereits 2022 auch in Deutschland angeboten werden.

Zwei Motoren für intelligenten Allradantrieb

Der neue RZ, der ab dem 20. April in Deutschland online reserviert werden kann und ab Januar 2023 ausgeliefert wird, kommt auf eine Länge von 4,80 Meter, eine Breite von 1,90 Meter und eine Höhe von 1,64 Meter. Den Radstand geben die Japaner mit 2.850 Millimeter an. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 71,4 kWh sitzt flächig im Unterboden und ist integraler Bestandteil der Plattform. Sie soll eine WLTP-Reichweite von rund 400 Kilometer bieten. Angetrieben wird der Lexus RZ 450e von Elektromotoren an beiden Achsen. Der vordere Motor kommt auf eine Leistung von 150 kW, die Maschine an der Hinterachse steuert weitere 80 kW bei. Die Gesamtleistung summiert sich so auf 230 kW. Damit ist der RZ 450e auf dem Leistungsniveau des RX 450h, der 313 PS an den Start bringt. Und schon stimmt auch die Nomenklatur. Zusammen bilden die beiden Elektromotoren zudem das Direct-4 getaufte Antriebssystem, das die Traktion an allen vier Rädern kontinuierlich steuert und die Antriebskraft automatisch und nahtlos verteilt. Die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse kann innerhalb von Millisekunden im Bereich zwischen 0:100 und 100:0 angepasst werden. Fahrleistungsdaten nennen die Japaner noch nicht.

Beim Design weicht der Lexus RZ deutlich vom Look seiner Plattformbrüder ab und setzt auf die typische Lexus-Optik. Der RZ 450e lehnt sich dabei an den Lexus RX an. Weil unter der vorderen Haube kein Verbrenner mehr sitzt, kann diese flacher ansetzen. Der bekannte Diablo-Kühlergrill kommt kleiner und weitestgehend geschlossen daher. Auch sonst gibt es an der Front nur wenig Kühllufteinlässe. Die Scheinwerfer sind extrem flach geschnitten. Die typische L-Tagfahrlichtsignatur sitzt nun am oberen Scheinwerferrand. In den schwarz beplankten Radläufen sitzen 18 Zoll große Leichtmetallfelgen. Optional sind auch 20 Zöller zu haben. Die Dachline verlängern zwei kleine Dachspoilerbürzel. Ansonsten dominiert die Heckansicht das umlaufende Lichtband.

Yoke-Lenkrad und Mega-Display

Hingucker im Cockpit ist das optionale oben und unten flache Yoke-Lenkrad, das über ein reines Steer-by-Wire-System die Vorderräder ansteuert. Von Lenkanschlag bis zu Lenkanschlag ist nur ein Drehwinkel von 150 Grad erforderlich, ein Übergreifen ist also nicht mehr notwendig. Zudem verbessert es den Blick auf die volldigitalen Instrumente und das Head-up-Display. Für Skeptiker wird es auch ein konventionelles Volant geben. Neben dem Lenkrad macht sich ein 14 Zoll großes Touchdisplay breit, das nur von wenigen Direktbedien-Elementen flankiert wird und das mit der aus dem Lexus NX bekannten Multimedia-Plattform Lexus Smart Connect mit Cloud-basierter Online-Navigation und Sprachsteuerung zusammenarbeitet und Over-the-Air-Updates erlaubt.

Über den Passagieren macht sich gegen Aufpreis ein riesiges dimmbares Glaspanoramadach breit. Neu im RZ ist auch ein Zusatz-Heizsystem zur Klimaanlage, das auf Heizstrahler auf Kniehöhe vor Fahrer und Beifahrer setzt.

Zur weiteren Ausstattung des RZ werden Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme der dritten Generation des Lexus Safety System +, ein proaktiver Fahrassistent mit Lenkunterstützung und ein neuer Monitor, der das Fahrverhalten auf Anzeichen von Müdigkeit oder Ablenkung überprüft, gehören. Mit an Bord ist auch ein elektromechanischer Türöffner, der die Türe erst öffnet, wenn der Tot-Winkel-Assistent keine Gefahr erkennt.