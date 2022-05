Mercedes bringt den Elektrovan EQV ab Oktober auch als Edition 2023-Sondermodell in beiden Batterievarianten.

Eine erweiterte Ausstattung und eine besondere Optik dank Sonderlackierung verspricht das neue Mercedes-Sondermodell für die elektrische V-Klasse. Der Mercedes EQV Edition 2023 wird in den Karosserieversionen Lang und Extralang sowie als 250er mit der 60 kWh großen Batterie als auch als 300er mit dem 90-kWh-Energiespeicher angeboten. Die Motorleistung liegt einheitlich bei 150 kW.

Sonderlack-Schwarz-Chrom-Kombi

Zu den Schmankerln der Edition 2023 zählt die Außenlackierung im neuen Exklusiv-Farbton Sodalithblau Metallic, die auf Wunsch auch durch die Farbtöne Bergkristallweiß Metallic oder Graphitgrau Metallic ersetzt werden kann. Kombiniert wird die Lackierung aber immer mit schwarz lackierten Außenspiegelgehäusen, einer ebenfalls schwarz gehaltenen Spoilerlippe an der Heckklappe, getönten Scheiben im hinteren Fahrgastbereich sowie verschiedenen Chromelementen im Kühlergrill, an der Frontschürze, der Heckschürze sowie im Schwellerbereich. In den Radhäusern stecken 18 Zoll große Fünf-Speichen-Leichtmetallfelgen.

Im Interieur erwartet Käufer eine erweiterte Avantgarde-Ausstattung, die unter anderem mit Lederkomfortsitzen, einer LED-Ambientebeleuchtung, speziellen Zierelementen, einer zweiten Schiebetür, einer separat zu öffnende Heckscheibe sowie einem schwarz eloxierten Schienensystem aufwartet.

Zu haben ist der Mercedes EQV Edition 250 zu Preisen ab 80.570 Euro. Für den EQV Edition 2023 starten die Preise ab 84.140 Euro. Die jeweiligen Basismodelle werden ab rund 67.800 respektive 71.400 Euro angeboten.