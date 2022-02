Der britische Autobauer MG, der seit Jahren zum chinesischen Autokonzern SAIC gehört, arbeitet an einem Kompaktwagen mit Elektroantrieb. Das Steilheckmodell, das mit einer Länge von etwa 4,30 Meter auf Wettbewerber wie den VW ID.3 zielt, soll im vierten Quartal 2022 vorgestellt werden. Er ist als Nachfolger des seit 2011 produzierten MG3 denkbar. Erste Bilder eines Prototypen waren schon Anfang Februar 2022 in chinesischen Social-Media-Kanälen aufgetaucht. Jetzt schiebt MG einen ersten offiziellen Teaser nach.

Günstiger E-Kompaktwagen für Europa

Da MG aber auch in Europa Expansionspläne verfolgt, ist ebenso ein Verkauf des kleinen Steilheckmodells in der alten Welt denkbar. Angeblich verhandelt die britische MG-Dependance bereits mit dem Mutterhaus in China darüber, den Neuling auch ins europäische Portfolio aufzunehmen. Bei Preis dürften die Chinesen aber unter den europäischen Herstellern bleiben.

Zu möglichen technischen Daten gibt es bislang keinerlei Angaben. Denkbar ist aber, dass sich das neue Kompaktmodell beim MG5 Electric bedient. Der bietet ein Leistungsspektrum von 115 bis 130 kW und offeriert mit seinen Batterieoptionen von 50,3 und 61,1 kWh Reichweiten von bis zu 400 Kilometern.