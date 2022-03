Auf einem ersten Teaserbild hat Polestar die neuen drei Modelle – noch verhüllt – gezeigt. Der Polestar 4 in der Mitte wird vom Polestar 5 links und dem Polestar 3 rechts flankiert. Klar zu erkennen ist die Coupé-Silhouette sowie die höhere Karosserie. Stark zeichnen sich Sicken an der Motorhaube und der Seite ab. Polestar-typisch ist auch die scharfe Kante an der Front. Der 4er dürfte sich am Polestar 2 anlehnen und sich in den Dimensionen am Schwester-Modell Volvo C40 orientieren.

Die ersten Erlkönig-Bilder zeigen den Polestar 4 noch in einem sehr frühen Stadium. Nichtsdestotrotz lassen sich schon die Dimensionen des Viertürers erahnen. Unter der gedengelten Karosserie, die natürlich nicht dem Serienstand entspricht, testet Polestar Antriebseinheit und technische Komponenten.

Polestar 4 mit Allradantrieb

Technisch baut der Polestar 4 auf der flexiblen Elektroplattform SEA (Sustainable Experience Architecture) – genauer SEA 2 für Modelle aus dem B- bis D-Segment – von chinesischen Mutterkonzern Geely auf. SEA 2 mit 800 Volt bietet einen Radstand zwischen 2.650 und 2.900 mm und verfügt über zwei Batteriegrößen von 86 und 100 kWh.

Die Reichweiten liegen zwischen 460 und 700 Kilometer. Der Antrieb übernehmen wie beim Polestar 3 zwei Elektromotoren, je einer pro Achse.

Rund 55.000 Euro kostet der Polestar 4

Im Vergleich zum Polestar 3 wird das elektrische SUV-Coupé deutlich günstiger ausfallen. Wie Thomas Ingelath CEO und Chefdesigner von Polestar dem britischen Car Magazine sagte, liegt der Preis für das Modell bei rund 55.000 Euro. Der deutliche größere Polestar 3 als Premium-SUV von der Größe eines Volvo XC90 kostet mehr als 75.000 Euro. Die Nummer 4 läuft ab Ende 2023 in der Geely-Fabrik im chinesischen Hangzhou Bay vom Band.