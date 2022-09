Der französische Autobauer Renault ergänzt sein Transporterangebot um den neuen Trafic E-Tech. Der neue rein elektrische Transporter in der Klasse bis 3,0 Tonnen feiert auf der IAA Transportation in Hannover seine Premiere.

Variantenreich wie die Verbrenner

Der neue Elektrotransporter baut auf den konventionell angetriebenen Schwestermodellen auf. Entsprechend können Kunden zwischen zahlreichen Modellvarianten wählen. Der Trafic E-Tech Electric ist in zwei Längen mit 5,08 oder 5,48 Metern sowie in den beiden Höhen 1,97 oder 2,5 Meter erhältlich. Das Stauvolumen beträgt je nach Ausführung 5,8 bis 8,9 Kubikmeter. Die maximale Ladelänge reicht bis zu 4,15 Meter in der Langversion L2 mit der in der Stirnwand eingelassenen Durchladeklappe für besonders lange Fracht. Zusätzlich ist der Elektrotransporter als Plattformfahrgestell erhältlich. In Sachen Anhängelasten meistert der Trafic E-Tech bis 750 Kilogramm, die Zuladung darf bis zu 1,1 Tonnen betragen.

Für den Vortrieb beim Trafic E-Tech Electric sorgt ein 90-kW-Elektromotor, der seine Energie aus einem 52 kWh großen Batteriepaket bezieht. Nach WLTP gemessen soll der Trafic E-Tech damit Reichweiten von bis zu 240 Kilometer schaffen. Muss der Akku nachgeladen werden, so stehen drei Lademodi zur Wahl. Strom kann beim einphasiges Wechselstrom-Laden mit einer Ladeleistung von 7 kW fließen. Möglich ist auch Wechselstromladen bis zu 22 kW an öffentlichen Ladestationen. Am Schnelllader kann der Trafic mit bis zu 50 kW Ladeleistung nachgefüllt werden. Ladezeiten nennt Renault nicht.

Offen bleibt ebenfalls noch, wann und zu welchen Preisen der Trafic E-Tech verfügbar ist.