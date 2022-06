Autonomes Fahren ist in Zukunft mit mehr Tempo erlaubt, darauf hat sich ein UNO-Gremium geeinigt. Die neue Regelung tritt ab 2023 in Kraft.

Das internationale Expertengremium für automatisiertes und vernetztes Fahren der UNO-Wirtschaftskommission (UNECE) hat sich auf ein Anheben der Höchstgeschwindigkeit für autonome Fahrsysteme von 60 auf 130 km/h ausgesprochen. Darüber hinaus sollen künftig auch Spurwechsel erlaubt sein.

Autonomes Fahren nur auf Autobahnen

Die Änderung der UN-Regelung Nr. 157 muss noch dem Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften auf seiner nächsten Sitzung vom 21. bis 24. Juni 2022 vorgelegt werden. Die Zustimmung ist reine Formsache – entsprechend tritt die Änderung ab dem 1. Januar 2023 in den über 50 Vertragsstaaten (inklusive der Europäischen Union) in Kraft. Länder wie China oder die USA haben eigene Vorschriften für die technischen Vorgaben autonomer Fahrsysteme.

Der Vorschlag baut auf den Erfahrungen in verschiedenen Ländern nach dem Inkrafttreten der UN-Verordnung über automatisierte Spurhaltesysteme auf, die die erste Level-3-Automatisierung von Fahrzeugen regelt. Diese Systeme können nur unter bestimmten Bedingungen auf Straßen aktiviert werden, auf denen Fußgänger und Radfahrer verboten sind und die konstruktionsbedingt mit einer physischen Trennung ausgestattet sind, die den Verkehr in entgegengesetzte Richtungen teilt. Das trifft in Deutschland auf Autobahnen zu.

Black-Box an Bord

Die neuen Funktionalitäten müssen auch die strengen Anforderungen an Cyber-Sicherheit und Software-Aktualisierung erfüllen, die in einschlägigen UN-Verordnungen festgelegt sind. Darüber hinaus muss das System natürlich die lokalen Verkehrsregeln einhalten. Zusätzlich ist eine Black Box an Bord vorgeschrieben, die Fahrdaten wie die Aktivierung des automatisierten Fahrsystems oder die vom System initiierten Spurwechsel aufzeichnet.

Aktuell bietet Mercedes in der S-Klasse und im EQS mit dem System Drive Pilot ein automatisiertes Fahrsystem nach Level 3 mit bis zum 60 km/h an. Auch Honda hat mit dem Legend in Japan eine entsprechendes Modell am Start.

In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen, wie sich der Drive Pilot von Mercedes fährt.