Auch bei der BMW M GmbH weiß man, dass manuelle Schaltgetriebe schwerer sind, langsamer schalten und auch beim Einfluss auf den Spritkonsum ihren automatisierten Alternativen mittlerweile hinterherhinken. "Aus technischer Sicht gibt es wenig Gründe, um daran dennoch festzuhalten", sagte BMW M-Boss Franciscus van Meel gegenüber der britischen Autocar. Aber viele Kunden lieben den manuellen Gangwechsel und deshalb will BMW M so lange wie möglich an manuellen Getrieben festhalten – zumindest als Option zur besseren Automatik.

Kunden wollen schalten

Van Meel verweist dazu auf den neuen BMW M2, der erst im Herbst auf den Markt kommt. Schon jetzt entscheiden sich rund die Hälfte aller Vorbesteller auf dem Hauptmarkt USA für ein manuelles Getriebe. Sie wollen lieber das Sechsgang-Schaltgetriebe als die Achtgang-Automatik. Das Ende der Handschaltung sieht van Meel erst, wenn Emissionsvorgaben den Einsatz nicht mehr erlauben, aber spätestens dann, wenn nur noch elektrisch gefahren wird.

2015 sagte van Meel noch das Ende des Schaltgetriebes voraus, weil sich zunehmend mehr Kunden einem Automatikgetriebe den Vorzug gaben. Für viele M-Fans gehört aber einfach eine Handschaltung zum perfekten Fahrerlebnis.

Aktuell bietet BMW M die M3 Limousine und das M4 Coupé mit manueller Schaltung an.