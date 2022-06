Mal angenommen, man spaziert in den Showroom von Carlex. Und dort sitzt dann ein älterer Herr in einem teuren Anzug. Auf seinem Arm eine weiße Katze, die er streichelt, während er versonnen auf einen Globus blickt und ohne aufzuschauen sagt: "Mr. Bond, ich habe Sie erwartet." Eine Überraschung wäre es nicht. Allein der Showroom des polnischen Veredlers Carlex ist nämlich ein Hingucker, der seinesgleichen sucht und hervorragend als Behausung für einen Gentleman-Bösewicht dienen könnte. Statt eines solchen hat Carlex aber den Ferrari 812 GTS dort hineingeschoben, denn der offene Supersportwagen ist das jüngste Werk der Truppe.

Durchlaufende Zierstreifen

Zuletzt wurde bereits die Coupé-Version 812 Superfast mit einem neuen Interieur aufgewertet, bei dem Carlex ein dunkles Interieur mit gelben Akzenten appliziert hat. Für die GTS-Version des italienischen V12-Brechers gehen die Interieur-Designer einen anderen Weg. Hier wird großzügig mit karamellfarbenem Leder gearbeitet, das schwarz abgesetzte Zierstreifen nur dezent durchbrechen. Schönes Detail: Zwei dieser schwarzen Streifen verlaufen mittig über den Armaturenträger und werden auf der Mittelarmlehne wieder aufgegriffen. Blick man vom Fahrersitz aus nach vorne über die Haube, sieht es aus, als würde der dort platzierte, ebenfalls schwarze Zierstreifen ins Cockpit hineinlaufen.

Das Lenkrad, die Sitzflächen und die Türtafeln erhalten teilweise eine Perforierung, in den Lehnen und über den Klima-Bedienelementen verewigt sich Carlex mit dem eigenen Firmen-Signet. Für die Nähte wählen die Polen ein Cremeweiß und ein helles Braun, die Kopfstützen ziert eine Prägung des Cavallino Rampante. Das Exterieur des Ferrari 812 GTS bleibt dagegen – zumindest am Vorführfahrzeug – unangetastet. Generell bietet Carlex aber auch Lackierungen, Felgen und Anbauteile an. Preislich dürfte sich die umfangreiche Belederung des Innenraums irgendwo im Bereich um die 50.000 Euro bewegen. Für einen Bond-Bösewicht wären das freilich Peanuts. Obwohl sich so jemand wohl für ein anderes Auto aus dem Hause Carlex entscheiden würde – nämlich den Jaguar XJC.