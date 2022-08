Kern der Veredelung ist das N-Tronic-Steuermodul, das über neu programmierte Kennfelder für die Einspritzung, den Ladedruck und die Zündung verfügt. Es erlaubt die höhere Leistung des Achtzylinders in mehreren Stufen und soll zudem die Gasannahme und das Durchzugsvermögen verbessern. In der höchsten Stufe kommt der 3,9 Liter große Biturbo-V8 samt neuem Sportmetall-Katalysator auf 704 PS bei 7.400/min. Das sind 84 PS mehr als in der Serienversion. Das maximale Drehmoment steigt auf 882 Nm bei 3.750 Touren. Derart aufgerüstet soll der Portofino in 3,15 Sekunden Tempo 100 erreichen und nach 9,4 Sekunden 200 km/h schnell sein. Die Höchstgeschwindigkeit für den 2+2-Sitzer gibt Novitec aus Stetten mit 325 Sachen an.

Fette Räder und neue Schürzen

Auch optisch muss der Ferrari nach der Novitec-Kur der Mehrleistung gerecht werden. So kommen zahlreiche Sicht-Carbon-Elemente zum Einsatz. Der Frontspoiler erhält eine neue Form sowie neue Blenden für die beiden seitlichen Lufteinlässe. Damit will der Tuner eine markantere Front erreichen und den Auftrieb an der Vorderachse reduzieren. Die modifizierten Seitenschweller rücken den Ferrari optisch näher in Richtung Asphalt und sorgen außerdem für eine verbesserte Luftströmung. Für Letzteres ist auch die Heckspoilerlippe zuständig. Den Kontakt zur Straße halten Schmiederäder von Vossen. Sie gibt es als 21-Zöller für die Vorderachse und 22 Zoll große Pendants an der Hinterhand. Bezogen sind sie mit 255/30er-Pneus vorn und 315/25er-Reifen hinten. Novitec bietet die Räder in zwei Designs an.

Des Weiteren legen die Stettener den Zweitürer mit neu abgestimmten Sportfedern um 35 Millimeter tiefer. Sollte der Besitzer seinen Portofino mit dem Magneto-Fahrwerk geordert haben, so gibt es die neuen Federn auch in Kombination mit einem hydraulischen Frontlift-System. Damit kann die Frontpartie per Knopfdruck vom Cockpit aus um 40 Millimeter angehoben werden. Für das Interieur bietet Novitec Leder- und Alcantara-Finishes in vielen Farbkombinationen an. Hier sollen den Kundenwünschen beim Design kaum Grenzen gesetzt sein.