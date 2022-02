Selbstgebautes Zubehör perfekt im Innenraum des Fahrzeugs befestigen – das ermöglicht jetzt Ford mit der Freigabe von CAD-Daten (CAD: computer-aided design: rechnerunterstütztes Konstruieren). Zunächst stellt Ford Daten für den kleinen Pick-up Maverick bereit. Der ist im Fond an der Mittelkonsole und im Stauraumbereich unter den Sitzen mit Aufnahme-Schlitzen ausgerüstet, denen Fords Marketingabteilung den Namen FITS (Ford Integrated Tether System – integriertes Haltesystem) gegeben hat. Und die Geometrie-Daten dieser Schlitze kann jetzt jeder Interessent bei Ford herunterladen und sie dann in seine Eigenkonstruktionen integrieren.

Selbermachen kann kaum schiefgehen

Einmal am 3D-Drucker ausgedruckt, passt dann das DIY-Zubehör (Do it yourself – mach’s selbst) perfekt zu den FITS-Halterungen. Ford hat auf seiner Website extra ein Dokument veröffentlicht, in dem Zubehör-Selbstbauer die Raummaße der Stelle einsehen können, an der das 3D-Druckteil später einmal untergebracht sein soll. Damit möchten die Ingenieure zu großem oder falsch geformtem DIY-Zubehör vorbeugen.

Auch vorgefertigtes Zubehör

Wer keinen 3D-Drucker hat oder keinen 3D-Druckservice nutzen möchte, kann bei Ford auch ein paar vorgefertigte Teile aus dem Zubehörkatalog kaufen. Wenig überraschend gehören zum "Maverick 2022 Ford Integrated Tether System Package" unter anderem ein Becherhalter für zwei Becher und ein kleiner Kunststoff-Mülleimer. Das Set kostet 50 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 44 Euro). Ein wenig verstörend: Wer die Zubehörteile nicht selbst in die Schlitze stecken möchte, kann die Montage für zehn Dollar (8,79 Euro) vom Händler erledigen lassen.