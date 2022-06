Der BMW-Sport-SUV wird unter den Händen von Tuner Manhart in Bezug auf Optik und Antritt ein ganzes Eck bulliger. Nun gibt es ein noch größeres Räderwerk.

Der Manhart MHX5 trägt die 700 im Namen, die ein ganz klarer Hinweis auf die motorische Potenz des SUV ist. Denn mit nur 625 PS und maximal 750 Newtonmeter Drehmoment aus dem Serienaggregat fühlt sich wohl mancher SUV-Besitzer immer noch untermotorisiert. Für Tuner Manhart aus Wuppertal kein Problem, hat er doch für den 4,4-Liter-Twin-Turbo-V8 das passende Leistungselixier im Programm.

Dabei handelt es sich um eine neue Motor-Software, die wahlweise über ein Zusatzsteuergerät oder direkt geflasht auf die Original-Elektronik ihr Werk verrichtet. So oder so treiben die neu geordneten Bits und Bytes den V8 auf bis zu 730 PS und heben das maximale Drehmoment auf 900 Newtonmeter an. Ergänzend verbaut Manhart eine neue Abgasanlage aus Edelstahl mit vier 100-Millimeter-Endrohren, die zusätzlich mit einer Klappensteuerung ausgerüstet ist. Optional werden auch noch neue Downpipes ohne Katalysatoreinsatz und ein Ersatzrohr für den Ottopartikelfilter verbaut. Beide Maßnahmen sind aber hierzulande nicht zulässig und daher für den Export vorgesehen.

Zwei Rad-Alternativen in 22 und 23 Zoll

Den Segen der deutschen Behörden finden dagegen die hauseigenen Concave One-Felgen. Die kommen im Finish Seidenmatt-Schwarz sowie der Dimension 10,5x22 Zoll und bietet Platz für Reifen der Größe 295/30 rundum. Eine Nummer größer rücken die Felgen der Hamann Anniversary Evo Black Line in die Radhäuser. Die 11x23 Zoll großen Rundlinge bedingen Pneus im Format 315/25 ZR23. Dahinter verbaut Manhart auf Wunsch eine verstärkte Bremsanlage und ein mittels H&R-Gewindefedern höhenverstellbares Fahrwerk.

Nicht muss, aber kann oder auch will gilt für die optischen Upgrades für den X5. Die Serien-Motorhaube substituiert ein Carbon-Pendant mit integrierten GTR-Lufteinlässen; allerdings besitzt auch dieses Teil keinen TÜV-Segen. Als Carbon-Bonus für die vordere Schürze hält Manhart einen neuen Frontspoiler bereit. Aus Carbon geformt sind auch die Cover für die Außenspiegel und die zweiteiligen Schwellerverkleidungen mit kleinen Zusatzflaps. Abgerundet wird das Carbon-Paket mit einer zweiteiligen Spoilerlippe für den Heckdeckel sowie einem komplett neu modellierten Diffusor-Einsatz für die Heckschürze, in die mittig die Nebelschlussleuchte integriert ist.

Es muss nicht immer Schwarz-Gold sein

Dass selbst ein Tuningauto von Manhart farblich wandelbar ist, beweisen die beiden hier gezeigten Fotomodells. Die Version mit dunkelblauer Lackierung und schwarzen Carbon-Akzenten hat ebenso ihren Reiz wie das Pendant im typischen Manhart-Look in schwarzer Grundfarbe, den ein Dekorset mit goldenen Elementen akzentuiert. Auf Wunsch passt Manhart das Interieur auf diese Optik an. Wer es etwas dezenter mag, kann auch nur zu neuen Schalt-Paddels, Lenkradspeichen-Blenden aus Carbon und Manhart-Fußmatten greifen.