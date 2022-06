Es hat keine vier Minuten gedauert und die ganze Auto-Infotainment-Welt steht Kopf. Als Apple am Montag (6.6.2022) bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC22 Emily Clark Schubert anmoderiert, dürfte den meisten Experten klar gewesen sein, was kommt: News zum Thema Apple Carplay. Denn Clark Schubert ist seit zehn Jahren teil des Car Experience Teams bei Apple und damit Teil einer der größten, und weithin unbeachteten Erfolge von Apple in den letzten Jahren: Apple Carplay. Denn während weder die Smartphones, noch die Computer mit dem Apfel-Logo je eine Marktdominierende Stellung einnehmen können werden: Apples Smartphone-Integration Carplay tut es bereits.

Apple Carplay ist ein Kaufkriterium

Laut Clark Schubert würden 79 % der US-Neuwagenkäufer nur zugreifen, wenn das Fahrzeug auch Apple Carplay unterstützt. In 98 % der Neuwagen wäre die Smartphone-Integration fürs iPhone sogar schon verfügbar.

Neu – und vor allem brisant ist diese Nachricht für die Branche nicht. Viel mehr die Neuerungen von Carplay die Clark Schubert in ihrem Vortrag vorstellt und damit sicher geglaubte Grenzen zwischen Auto- und Smartphonehersteller dem Erdboden gleich macht. Denn in gerade einmal drei Minuten und 38 Sekunden untermauert sei eindrucksvoll, dass sich Apple künftig nicht mehr nur mit den kleinen und großen Bildschirmen in der Mittelkonsole abgeben will. Man habe größeres vor und will das Incar-Entertainment neu erfinden, so Clark Schubert.

Während Sie von den Vorzügen, der Flexibilität und den Individualisierungsmöglichkeiten der Neuauflage von Apple Carplay schwärmt, fliegen die ersten Cockpit-Screens ins Bild, die Apple sich überlegt hat. Denn der Tech-Riese will künftig nicht über das Design von Navi-, Podcast- und Streaming-Apps im Auto entscheiden, sondern das ganze Infotainment übernehmen – und damit auch alle Displays im Auto.

Viele Designs, Farben und Möglichkeiten

Insgesamt sind mehr als ein Dutzend Screens zu sehen, die unterschiedliche Farben, Hintergründe, Funktionen und Designs zeigen, zwischen denen sich der Autofahrer entscheiden können soll. Vom klassischen Rundinstrument über moderne minimalistische Darstellungen bis zu vollformatigen Navi-Anzeigen ist alles dabei. Die für die Markenidentität so entscheidenden Designs von den Autoherstellern sind damit vom Tisch und von der fluffig-bunten Apple-Welt überdeckt.

Das wichtigste aber: Alle Screens kommen inklusive der so wichtigen und fahrzeugspezifischen Informationen, die bislang dem Autohersteller vorbehalten waren. Etwa die Geschwindigkeit, Drehzahl, Tankfüllstand, Kühlwassertemperatur, Laufleistung, Ganganzeige und allerlei Dinge. All das konnte fremde Software bislang nur darstellen, wenn sie an der OBD-2-Buchse lauschte und den CAN-BUS abhörte.

Hersteller öffnen ihre Systeme

Wie Apple an die Daten kommen will, ist nicht klar. Allerdings sind vierzehn große Hersteller mit im Boot. Darunter die vier deutschen Premium-Marken Audi, BMW, Mercedes und Porsche. Aber auch Volvo, Renault, Polestar, Honda, samt Tochter Acura, Nissan und Infiniti, sowie Jaguar und Land Rover oder die Amerikaner Ford und Lincoln.

Das bleibt aber nicht die einzige Neuerung bei Apple Carplay. Es sollen auch Widgets eingeführt werden, mit denen sich die unterschiedlichen großen Displayformate in den Fahrzeugen ideal mit den gewünschten Infotainment-Inhalten füllen lassen.

Diese Screens reichen dabei von den ganz großen, futuristischen, die von der A-Säule bis zur A-Säule reichen, bis zu den großen und kleinen, teils zweigeteilten Displays wie dem Mercedes Hyperscreen oder den Display-Bedieneinheiten wie sie im etwa im Audi A8 zu finden sind.

Apple will Komfortfunktionen steuern

Das ist besonders wichtig, denn Apple will es bei der Anzeige von Fahrzeugfunktionen und Informationen nicht belassen. Stattdessen sollen auch Fahrzeugfunktionen über Apple Carplay – und damit über das Smartphone – gesteuert werden. Eines der Beispiele, das Clark Schubert anführt, ist etwa die Klimaanlage. Wer sich aber genauer mit der Idee befasst merkt schnell, dass Apple mittelfristig alle Funktionen kapern wollen wird, die nicht sicherheitsrelevant sind und deshalb heute schon beispielsweise per Sprachsteuerung der Autohersteller gesteuert werden können. Das könnte etwa Massagesitze, Ambientebeleuchtung oder Lautstärke betreffen.

Widgets sorgen für Anpassungsfähigkeit

Möglich machen soll die Individualisierung der Anzeigen die Einführung von weiteren so genannten Widgets, wie sie iPhone-Nutzer auch schon von ihrem Smartphone kennen. Seit dem iOS 14-Update, dass im September 2020 vorgestellt wurde, können einzelne Apps Vorschau-Ansichten oder abgespeckte App-Inhalte auf dem Startbildschirm des Smartphones anzeigen, ohne das die App dafür geöffnet werden muss. Eine Funktion die Andorid-Smartphone-Nutzer übrigens schon deutlich länger zur Verfügung steht.

Schon ein einem der letzten, größeren Apple-Carplay-Updates, dass 2019 zusammen mit dem Smartphonebetriebssystem iOS13 ausgerollt wurde, zeichneten sich mit der Einführung der Dashbord-Ansicht erste Tendenzen zum Thema Widgets ab. Schon damals wurden bei Apple Carplay nicht mehr nur die App-Icons auf den Autobildschirmen angezeigt, sondern es konnten auch Navi-, Mediaplayer-, und Kalender-Inhalte parallel dargestellt und teilweise direkt bedient werden.

Ende 2023 kommt das neue Apple Carplay

Neue Widgets, die Clark-Schubert präsentierte, sind unter anderem Wetter-Ansichten, erweiterte Kalenderfunktionen, Smarthome-Funktionen oder etwa die Anzeige von mehreren Zeitzonen. Dabei sollen sich all diese Inhalte frei auf den Screens positionieren lassen.

Bis es so weit ist, dauere es aber wohl noch, bremst Emily Clark-Schubert die Erwartungen. Zum Jahresende 2023 sollen erste Modelle das neue Carplay unterstützen. Bis dahin müssen sich Autofahrer und Apple noch mit den gespiegelten iPhone-Inhalten auf der Head-Unit in der Mittelkonsole begnügen.