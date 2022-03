Obwohl die Haas-Fracht erst mit zwei Tagen Verspätung in Bahrain ankam, soll Reserve-Pilot Pietro Fittipaldi noch am Donnerstagnachmittag auf die Strecke gehen. Und Mick Schumacher bekommt einen halben Testtag extra am Sonntag.

Haas schafft das Wunder. Obwohl der US-Rennstall seine Autos erst mit zwei Tagen Verspätung nach Bahrain brachte, soll Reserve-Pilot Pietro Fittipaldi den zweiten Teil des ersten Testtages ab 15 Uhr Ortszeit bestreiten. Weil Haas Opfer eines Problems mit einem der Transportflugzeuge wurde, bekommt die Truppe aus Banbury von der FIA einen halben Testtag extra.

Mick Schumacher hat die Strecke am Sonntag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr exklusiv für sich. Damit wird der Deutsche drei Tage lang im Auto sitzen. Am Freitag und Samstag teilen sich Schumacher und sein neuer Teamkollege Kevin Magnussen das Auto. Magnussen war am Mittwochnachmittag in Bahrain angekommen. Am Abend unterschrieb er seinen neuen Vertrag bei dem Team, für das er schon von 2017 bis 2020 gefahren ist.

Tagschicht half der Nachtschicht

Dass Haas überhaupt ein Auto fahrbereit am ersten Testtag in der Garage stehen hat, ist eine Meisterleistung der ganzen Mannschaft. "Ein Mann hat 30 Stunden lang durchgearbeitet", berichtet Teamchef Guenther Steiner. Sein Logistikchef Mark Lowe erzählt die ganze Geschichte, die damit begann, dass einer der Frachtflieger auf dem Weg zum Sammelort nach England in Istanbul mit technischem Defekt strandete.

Zwei Tage später gingen die elf Paletten Fracht dann via Leipzig mit einer DHL-Cargo-Maschine nach Bahrain. "Die Container sind Dienstagnacht um halb Zwölf im Fahrerlager eingetroffen", beginnt Lowe mit seiner Geschichte.

Die 15-köpfige Nachtschicht stand schon bereit, die Autos, Ersatzteile und Boxeneinrichtung auszuladen. Um Zeit zu sparen, halfen zwölf Leute der Tagschicht mit. Als sämtliche Teile um 3.30 Uhr morgens in der Garage waren, durfte sich die Tagschicht in eine kurze Nacht verabschieden. Lowe: "Um 7.30 Uhr waren sie wieder da und übernahmen von der Nachtschicht."

Eine Stunde vor Fototermin fertig

Zwischendurch kamen immer wieder Teammitglieder mit Teilen, die sie im Handgepäck mitgenommen hatten. Das Licht in der Garage ging bis zum Donnerstagmorgen nicht mehr aus. Mitten in der Nacht zum Donnerstag wurde der Ferrari-Motor angelassen. Um halb acht Uhr stand der Haas auf den Rädern, so dass man ihn eine Stunde später für das Gruppenfoto mit den anderen Autos auf die Zielgerade schieben konnte.

Danach mussten die Haas-Mechaniker wieder an die Arbeit. Noch war das Auto nicht fahrbereit. "Bis heute nachmittag schaffen wir das", verspricht Lowe und entschuldigt sich fast: "Später in der Saison hätten wir das noch schneller geschafft. Aber diese Autos sind so neu, dass es beim ersten Mal immer etwas länger dauert."

Die Tage vor dem Grand Prix sollten entspannter sein. Dann treffen noch einmal zwei Paletten Fracht ein, um auch das zweite Auto aufzubauen und genügend Ersatzteile im Lager zu haben. Wenn die Transportmaschine pünktlich ist.