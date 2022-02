Der neue Affinity Duo ist – wie der Name schon andeutet – ein komfortabler Campingbus speziell für Paare. Im Heck trägt er ein großes Badezimmer, davor ist ein Längsbett eingebaut.

Am Ende sind es doch meistens Paare, die alleine mit ihrem Campingbus verreisen. Warum also Platz für eine Rückbank verschwenden, wenn sich aus den bequemen gedrehten Fahrerhaussitzen und dem Tisch bereits eine Sitzgruppe bauen lässt? Genau für diesen Komfort entscheidet sich der neue Affinity Duo: Der Bus nutzt die begrenzte Fläche im Kastenwagen für ein bequemes Doppelbett und ein Bad mit separater Dusche.

Idee und Grundriss des Pärchen-Campers

Jacek Jaskot, Kopf und Lenker der polnischen Marke Affinity, die zur schwedischen Kabe-Gruppe gehört, hat das neue Modell Duo auch nach seinen persönlichen Wünschen und Erfahrungen konzipiert. So darf auch die Küche ruhig kompakt bleiben, weil sie oft nur für die Zubereitung des Frühstücks genutzt wird. Aus diesen Überlegungen heraus entstand ein eleganter Komfort-Campingbus für zwei, mit einem verblüffenden Raumeindruck, der mehr an einen Teilintegrierten erinnert als an einen ausgebauten Kastenwagen.

Für letzteren Eindruck sorgt auch nicht zuletzt der Grundriss mit einem französischen Bett, der so sonst typischerweise in aufgebauten und vor allem in teilintegrierten Reisemobilen zum Einsatz kommt:

Diese Modell-Variante setzt Affinity nicht zum ersten Mal ein. Der polnische Hersteller zeigte bereits bei der Marken-Weltpremiere 2020 einen außergewöhnlichen Bus mit einem aufstellbaren französischem Bett.Das Längsdoppelbett im Affinity Duo ist knapp 1,90 Meter lang und lässt sich auf 1,38 Meter Breite ausziehen. Besonders praktisch: Unter dem Bett ist ein großer Bettkasten installiert.

Im Heck des Campingbusses ist ein Raumbad eingebaut, das mehr Platz bietet als sonst in Campingbussen üblich. Das hat nicht nur Vorteile: Wegen des Bads fällt der Heckstauraum alles andere als üppig aus. Dafür bieten neben dem großen Bettkasten zahlreiche Kleider- und Hängeschränken mehr als genug Platz für alles Gepäck von zwei Personen.

Basisfahrzeug, Preis und Aufbautechnik

Hochwertig bestückt und durchdacht ausgeführt sind Aufbau und Bordtechnik mit sorgfältiger Isolierung, eleganten Rahmenfenstern, 200-Liter-Frischwassertank, 120-Ah-Lithiumbatterie und gut zugänglichem Gaskasten. Der Aufbau ist raffiniert und auch an der Technil von Teilintegrierten orientiert: Das Blechstück über dem Fahrerhaus wird dabei durch ein schmuckes, markentypisches GFK-Teil ersetzt, darin integriert ein großes Dachfenster.

Als Basis dient ein Peugeot Boxer oder Fiat Ducato mit maximaler Dachhöhe und Karosserielänge. Mit bereits gut ausgestattetem Peugeot-Boxer-Basisfahrzeug soll der neue Affinity Duo 73.300 Euro kosten.

Affinity Duo (2022)

Basis: Peugeot Boxer, Kastenwagen, Vorderradantrieb, 121 kW/165 PS max. Gesamtgewicht: 3,5 Tonnen Länge/Breite/Höhe: 6,36/2,02/2,90 Meter Empfohlene Personenzahl: 2Preis: ab 73.300 Euro