Alpine erinnert mit einem weiteren A110-Sondermodell an einen legendären Korsika-Rallye-Auftritt.

Die Renault-Sportwagenabteilung Alpine schlachtet weiter die Markenhistorie aus und legt vom A100 erneut ein Sondermodell mit historischem Bezug auf. Mit der neuen A110 "Tour de Corse 75" präsentiert Alpine eine limitierte Sonderedition, inspiriert von der Alpine A110, die 1975 bei der gleichnamigen Rallye auf Korsika einen denkwürdigen Auftritt hatte.

Sonderlack im Rallye-Look

Kennzeichen der auf 150 Exemplare limitierten Sonderserie ist die gelbe Karosserielackierung, die mit der schwarzen Fronthaube und dem schwarzen Dach kontrastiert. Hinzu kommen eine weiße Umrandung der Fronthaube und die Nummer 7 am Heck als Referenz an das damalige Rallyefahrzeug. Schwarz-weiße Streifen Dekors werten zusätzlich die Türen und das Heck auf. In Glanz-Weiß lackierte 18-Zoll-Räder und orangefarbene Brembo-Bremssättel vervollständigen den sportlichen Auftritt.

Die beiden Sabelt-Rennsitze im Cockpit sind mit Tour de Corse 75-Schriftzügen bestickt. Auf Wunsch können Hosenträgergurte nachgerüstet werden. Immer mit an Bord ist das neue Alpine Multimediasystem mit Android Auto- und Apple Carplay-Konnektivität.

300 PS stark, knapp 78.000 Euro teuer

Technische Merkmale der Sonderedition sind der 300 PS starke Motor aus den Modellen A110 GT und A110 S sowie ein Rallye-Fahrwerk, das die Agilität weiter steigern soll.

In Deutschland wird das neue Sondermodell zu Tarifen ab 78.250 Euro angeboten.

Ach ja: 1975 traten bei der Korsika-Rallye 77 Teams an, 22 kamen ins Ziel. Um den Sieg schlugen sich bis zum Schluss die Alpine A110 und der Lancia Stratos HF, den der Italiener erst auf der letzten Wertungsprüfung für sich entscheiden konnte.