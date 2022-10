Neben dem Google-Schwesterunternehmen Waymo galt vor allem Argo AI als einer der Hoffnungsträger auf dem Gebiet des autonomen Fahrens. Das Start-up war auch Thema bei der beschlossenen Kooperation von Ford mit Volkswagen, die eine Lizenznutzung des MEB (Modularer Elektroantriebs-Baukasten) und eine Zusammenarbeit beim Bau von Nutzfahrzeugen umfasst. Die Wolfsburger haben sich mit einer Investition an der Ford-Tochter Argo AI beteiligt.

Die große Euphorie der Tech-Szene sowie der Autohersteller für das autonome Fahren hat sich mittlerweile gelegt. Technische Fortschritte werden nicht in der vorausgesagten Geschwindigkeit erreicht, zudem gibt es nach wie vor Hürden bei den Zulassungsbestimmungen in einer Vielzahl von Ländern. Autonomes Fahren nach Level 4, also mit Sicherheitsfahrer an Bord, ist aktuell nur im Rahmen von Tests im öffentlichen Nahverkehr auf exakt begrenzten Routen oder auf abgesperrtem Terrain zu sehen. Immerhin gibt es erste Genehmigungen für das Level 3, beispielsweise für Honda in Japan und Mercedes-Benz auch bei uns. Die Fahrassistenz kann auf Autobahnen oder autobahnähnlichen Straßen bis zu einem Tempo von 60 km/h die Steuerung übernehmen, sofern die äußeren Umstände es zulassen. Schon schlechtes Wetter sorgt dafür, dass der Fahrer die Kontrolle behalten muss.

Mitarbeiter können wechseln

Obwohl Argo AI zuletzt weitere Fortschritte und neue Kunden für seine Technologie zum autonomen Fahren wie den Ride-Hailing-Dienstleister Lyft verkündete, ziehen Ford und Volkswagen jetzt die Reißleine. Das Unternehmen Argo AI wird aufgelöst. Die rund 2.000 Mitarbeiter erhalten Wechselangebote zu den beiden Autokonzernen, wo auch weiterhin in den entsprechenden Abteilungen Assistenzsysteme und Technologien für automatisierte Fahrfunktionen entwickelt werden.

Ford und Volkswagen hielten zuletzt jeweils 40 Prozent der Anteile an Argo AI. Innerhalb des Volkswagen-Konzerns sind die Kompetenzen für die Entwicklung des autonomen Fahrens bei der Nutzfahrzeug-Tochter in Hannover gebündelt. Dort will man bald einen neuen Partner vorstellen, mit dem die entsprechenden Technologien vorangetrieben werden.