Aston Martin will 2025 sein erstes Elektroauto auf den Markt bringen. Die hochmodernen Batteriezellen dafür kommen aus der Heimat – von Britishvolt.

Mit den beiden Supersportwagen Valkyrie (siehe Fotoshow) und 2025 ist der erste rein elektrisch angetriebene Sportwagen der Marke geplant. Ein Jahr später soll es von jeder bis dahin neu eingeführten Baureihe einen elektrifizierten Ableger geben, bevor 2030 "das Kernportfolio vollständig elektrifiziert" sein wird. Dafür braucht es topmoderne und leistungsstarke Batterien, die aus der Heimat kommen sollen – und zwar von Anbieter Britishvolt.

Beide Unternehmen haben nun eine Absichtserklärung ("Memorandum of Understanding") unterschrieben, um gemeinsam eine "maßgeschneiderte Hochleistungs-Batteriezellen-Technologie" in zylindrischer Form zu entwickeln. Die Akkus sollen künftig in den elektrifizierten Aston-Martin-Modellen zum Einsatz kommen und "Maßstäbe bei der reproduzierbaren Leistung auf der Rennstrecke, der Ladezeit und der Reichweite" bieten. Das gemeinsame Forschungs- und Entwicklungs-Team ist zudem für das dafür passende Batterie-Management-System verantwortlich.

Partnerschaft mit Mercedes bleibt bestehen

Die Zusammenarbeit mit Britishvolt ergänzt die strategische Technologievereinbarung von Aston Martin mit seinem Anteilseigner Mercedes-Benz. Die Schwaben, Ex-Arbeitgeber des aktuellen Aston-Martin-Chefs Tobias Moers, liefern schon seit geraumer Zeit Antriebe und Infotainment-Systeme an die Briten.

Das Start-up Britishvolt wurde erst im Dezember 2019 von Orral Nadjari gegründet, der inzwischen als CEO fungiert. Das Unternehmen möchte 2023 in Blyth, gelegen im Nordosten Englands, eine Gigafactory zur Produktion von Elektroauto-Batterien errichten. Der Konzern investiert dort 2,6 Milliarden Pfund (knapp 3,15 Milliarden Euro), um in dem Werk, dessen Fläche etwa 50 Fußballfeldern entspricht, bis zu 3.000 Menschen zu beschäftigen. In der umliegenden Lieferkette sollen 5.000 weitere Jobs entstehen.