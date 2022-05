Sie kennen die Geschichte vom Schokosnack mit den zwei Riegeln, der einen neuen Namen bekam? Sonst änderte sich nix. Diese Geschichte wiederholt sich nun bei Audi. Die Ingolstädter verpassen dem Audi A1 in der Version Citycarver einen neuen Namen. Der hört ab sofort auf den Zusatz Allstreet.

Angebotspalette und Preise unverändert

Der Kleinwagen auf Basis des Audi A1 Sportback bleibt seinem robusten Offroad-Look mit den Beplankungen an den Radläufen und den Seitenschwellern sowie dem leicht höhergelegten Fahrwerk treu. Auch alle bisher angebotenen Ausstattungs- und Individualisierungsoptionen sowie die bereits verfügbaren Motor-Getriebe-Kombinationen bleiben bestehen. In der Basisversion tritt der neue Allstreet als 25 TFSI mit einem 95 PS starken Einliter-Motor an. Dieses Aggregat wird im Allstreet auch noch mit 110 PS Leistung offeriert. Top-Motor ist ein 1,5-Liter-Turbo-Benziner mit 150 PS.

Der Preis für die umgetaufte A1-Version startet ebenfalls unverändert bei 23.200 Euro.