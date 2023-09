Amerikanische Audi- und Sportwagen-Fans sollten am 12. September 2023 intensiv die Aktivitäten des bayerischen Autoherstellers beobachten. Denn Audis US-Dependance kündigt auf ihrem Instagram-Kanal für dieses Datum "etwas Besonderes" an, um die Geschichte des Mittelmotor-Sportlers zu feiern. Und garniert den Post mit Teaserbildern, die eindeutige Hinweise auf ein finales R8-Sondermodell liefern.

Auf den Bildern trägt der R8 eine Farbgebung, bei der es sich um jene des Sondermodells handeln könnte, aber nicht muss. Ebenso ist denkbar, dass es sich hier um ein leichtes Tarnkleid handelt. Obendrein geben sich diverse Carbon-Anbauteile zu erkennen: Neben den Sideblades bestehen unter anderem die Seitenschweller und der Heckflügel aus dem leichten Kohlefaser-Verbundwerkstoff.

Technische Details folgen noch

Technische Einzelheiten bleibt Audi USA bisher schuldig. Ob das Sondermodell über mehr Power verfügt als jene 610 PS und maximal 560 Newtonmeter, die der V10 in US-Spezifikation bislang aufbietet, werden wir also erst später erfahren. Ebenso, ob der Saugmotor seine Power an alle vier Räder oder nur an die Hinterachse abgibt. So extrem wie die heckgetriebe und nur in Europa in limitierter Auflage verfügbare Abschieds-Sonderserie R8 GT (siehe Fotoshow und Video) scheint das kommende US-Modell jedoch nicht konfektioniert zu sein. Dafür fehlen die Aero-Anbauteile an Front und Heck; außerdem sehen die Räder zu zahm aus.

Doch ein wenig Aufklärung soll es bereits vor dem 12. September geben. Audi USA will bis dahin in weiteren Posts über seinen speziellen R8 informieren. Wir bleiben dran.