Der Iveco Eurocargo 4x4 bildet die Basis für das neue Querbett-Modell EX 462 von Bimobil. Mit 15 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht verspricht es jede Menge Zuladung. Aber auch Stauraum gibt es reichlich. Das Fahrzeug ist für alle interessant, die sich entweder auf Weltreise begeben wollen, in abgelegenen Regionen unterwegs sind, oder ihrem Offroad-Fable nachgeben möchten.

Autark unterwegs im EX 462

Im Iveco spart Bimobil nicht an Stauraum für das Gepäck der Reisenden. Deutlich wird das gleich am Einstieg, wo die Jacken in einem großen Kleiderschrank verschwinden können. Im angrenzenden Wohnzimmer offerieren die Sitztruhen der Fünfer-Dinette weiteren Platz. Hinzu kommen Dachschränke über der Sitzgruppe, die es sowohl in der Küche als auch im Schlafzimmer gibt.

Die großen Tanks (Frischwasser 400 Liter, Abwasser 150 Liter, Gas 60 Liter) ermöglichen lange Unabhängigkeit von Versorgungsstationen. Auch die Gel-Aufbaubatterie mit 210 Amperestunden Kapazität trägt ihren Teil zur Autarkie bei. Damit erfüllt Bimobil die Anforderungen, die vor allem Menschen auf Fernreisen an ihre Fahrzeuge stellen.

Etwas enger geht es im Kombibad zu. Immerhin spart dort das verschiebbare WC Platz. Die Wohnkabine des EX 462 misst 4,6 Meter. Das Komplettfahrzeug Iveco Eurocargo 4x4 kostet 314.600 Euro.

Basisfahrzeug : Iveco Eurocargo 4x4

: Iveco Eurocargo 4x4 Zulässiges Gesamtgewicht : 15 Tonnen

: 15 Tonnen Preis: 314.600 Euro

Der EX 600 ist das größte Bimobil-Modell

Noch ein bisschen mehr Maximalgewicht – 16,5 oder 18,5 Tonnen, je nach Basisfahrzeug – ist beim zweiten neuen Expeditionsmobil, dem EX 600, im Spiel. Das größte Bimobil-Modell setzt auf eine sechs Meter lange Kabine mit Einzelbetten im Heck. Als Basis dient entweder der MAN TGM 18.320 4x4 oder der Mercedes Arocs 4x4. In diesem großen Weltreise-Fahrzeug müssen Reisende nahezu auf keinen Komfort verzichten.

Den großzügigen Innenraum nutzt der Hersteller für einen zweitürigen, raumhohen Kleiderschrank, eine lange Küchenzeile mit erfreulich großer Arbeitsfläche und 177-Liter-Kühlschrank sowie zahlreiche Hängeschränke. Auch im Bad mit großer separater Dusche kommen die üppigen Kabinenmaße voll zur Geltung. Im Wohnraum wartet eine Dinette auf bis zu fünf Personen. Auch dieses Modell verspricht mit seinen großen Tanks lange Unabhängigkeit. Ab 381.000 Euro Grundpreis wechselt das Fahrzeug den Besitzer.

Basisfahrzeug : MAN TGM 18.320 4x4 oder Mercedes Arocs 4x4

: MAN TGM 18.320 4x4 oder Mercedes Arocs 4x4 Zulässiges Gesamtgewicht : 16,5 oder 18,5 Tonnen

: 16,5 oder 18,5 Tonnen Grundpreis: ab 381.100 Euro

Bimobil LHX 428 auf Sprinter- oder Daily-Basis

Die dritte Modellneuheit ist der LHX 428, ein 5-Tonnen-Alkoven auf Mercedes Sprinter oder Iveco Daily. Geschlafen wird dabei in der Dachnische oder in Stockbetten im Heck.