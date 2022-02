Nach sieben Jahren Pause schaltet BMW 2022 wieder einen Werbespot beim Super Bowl. Die offizielle Bestätigung folgte einem Teaser-Video, das die US-Dependance des Autoherstellers in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Darin kündigt er für den 13. Februar irgendetwas an, das mit Arnold Schwarzenegger – der das Video auf seinem Instagram-Kanal ebenfalls zeigt – zu tun hat. Der Schauspieler spielt darin Zeus, den Göttervater und Gott von Himmel, Blitz und Donner aus der griechischen Mythologie, der in einem Coffee Shop einen Becher Kaffee von einem verdutzten Verkäufer entgegennimmt.

Die Machart des Clips und die Überschrift des Social-Media-Posts ("Something electric is brewing", übersetzt: "Etwas Elektrisches braut sich zusammen") lassen darauf schließen, dass BMW in seinem Super-Bowl-Spot Elektroautos bewerben wird. So war es auch beim letzten Auftritt im Rahmen des NFL-Finales 2015. Die Hauptdarsteller waren seinerzeit der damals neu eingeführte i3 und die beiden US-Nachrichtensprecherinnen und -sprecher Katie Couric und Bryant Gumbel. Im Gedächtnis ist der zwar durchaus unterhaltsame, aber keinesfalls ikonische Werbefilm jedoch nicht geblieben.

Auch Salma Hayek Pinault ist dabei

Dem US-Fachmagazin "Automotive News" zufolge hat BMW neben Schwarzenegger auch die Schauspielerin Salma Hayek Pinault verpflichtet. Sie spielt in dem Werbespot Hera und damit Zeus' Schwester und Gattin. In der griechischen Mythologie ist Hera zudem die Göttin der Ehe, des Herdes und der Familie sowie die Schutzpatronin der Ehefrauen und Kinder.

Der Werbefilm soll während des ersten Viertels des Super Bowl. laufen, bei dem in diesem Jahr im heimischen SoFi Stadium die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals antreten. In Deutschland überträgt das Spiel der Fernsehsender Pro Sieben am 13. Februar ab 23:05 Uhr. In den Pausen laufen jedoch nicht jene Werbespots, die während des Spiels vom dort übertragenden Sender CBS ausgestrahlt werden. Wer den BMW-Spot in Deutschland sehen möchte, muss also auf das Internet zurückgreifen.

In der Fotoshow zeigen wir Ihnen eine Übersicht über die Werbespots, die von Autoherstellern während des Super Bowl. 2021 (Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs 31:9) geschaltet wurden.