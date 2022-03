BMW bringt in China zusätzlich zum X7 eine X5 Langversion an den Start. Das zeigen erste Bilder und Infos von chinesischen Behörden.

BMW sieht in China offenbar noch eine Lücke zwischen dem X7 und dem X5, die die Bayern künftig mit dem X5 L stopfen wollen. Erste Bilder von der kommenden Langversion des X5 sind bereits vor Wochen vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informations-Technologie (MIIT) veröffentlicht worden.

Großer Preis-Sprung zum X7

Der X7 wird in China als SUV-Top-Modell zu Preisen ab umgerechnet rund 139.200 Euro angeboten. Der X5 startet ab umgerechnet rund 97.400 Euro. Wer also den Platz des X7 genießen will, muss bislang über 40.000 Euro Aufpreis bezahlen. Offensichtlich will BMW jetzt Kunden entgegen kommen, die zwar viel Platz lieben, den saftigen Aufpreis aber scheuen.

Im BMW X5 L strecken die Bayern den Radstand des SUV um 13 Zentimeter auf dann 3,1 Meter. Damit liegt die Langversion des X5 genau gleichauf mit dem X7. Der Längenzuschlag kommt voll und ganz den Fondpassagieren zugute. Die längeren Fondtüren erleichtern zudem den Zustieg. Als weiteres Komfort-Plus lassen sich die Rücksitzlehnen um weitere vier Grad flacher legen. In der Gesamtlänge legt der BMW X5 L sogar um 14 Zentimeter auf dann 5,06 Meter zu. Damit wahrt er dann doch noch den Respektabstand zum X7, der es auf satte 5,15 Meter Länge bringt. zu haben ist der lange X5 in den Antriebsvarianten BMW X5 xDrive30Li sowie X5 xDrive40Li. Der kurze X5 ist aktuell zusätzlich noch als xDrive40i M zu haben. Gebaut wird der lange X5 in China. Und vermutlich wird er die kurze Version komplett ersetzen, da die in den USA gebaut wird und durch die hohen Importzölle kaum günstiger angeboten werden kann als der lange X5. Ein Export des X5 L ist nicht geplant. Zu den chinesischen Händlern rollt er ab April 2022.

In der Fotoshow zeigen wir nochmal den normalen X5, wie er seit 2018 angeboten wird.