Ford hatte den Sigma-Vierzylinder eingestellt und zwang Caterham zum Handeln. Der neue Seven 340 ersetzt den ausgelaufenen Seven 275.

Unter der neuen Führung stellt der britische Sportwagenbauer Caterham sein Modellprogramm neu auf. Die Retro-Modelle Seven 600 und Seven 2000 bedienen Kunden, die es klassisch mögen. Wer es etwas moderner liebt, konnte bislang auf den Seven 275 zurückgreifen. Nachdem Ford aber die Produktion der verbauten Sigma-Motoren endgültig eingestellt hatte, musste Caterham auch den Seven 275 auslaufen lassen.

Jetzt mit 170 PS

Jetzt steht aber mit dem Seven 340 ein adäquater Mittelklasse-Nachfolger bereit. Wie schon der Seven 2000 setzt auch der Seven 340 auf den neuen Zweiliter-Vierzylinder, der aus der Ford Duratec-Familie stammt. Der Sauger leistet 168 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 175 Nm bereit. Geschaltet wird per manuellem Fünfgang-Getriebe. Das Antriebsmoment fließt traditionell ausschließlich an die Hinterräder. Spurtdaten nennt Caterham noch nicht. Der Vierzylinder dürfte aber mit nur rund 560 Kilogramm Fahrzeuggewicht kaum Mühen haben. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 209 km/h.

Caterham-Fans können zwischen den beiden Ausstattungspaketen S und R wählen. Das S-Paket präsentiert sich straßenorientierter. Für mehr Komfort sorgen eine entsprechend ausgelegte Fahrwerksabstimmung, eine Heizung, Lederschalensitze, eine große Windschutzscheibe sowie 14 Zoll große Leichtmetallräder. Wer sich für den Caterham Seven 340R entscheidet, bekommt seinen Zweisitzer unter anderem mit einem Sperrdifferential, 15 Zoll großen Leichtmetallrädern, Carbon-Schalensitzen, Vierpunkt-Gurten sowie einer Armaturentafel aus Carbon ausgerüstet, muss aber auf Teppiche im Innenraum verzichten.

Darüber hinaus lässt sich der Seven 340 aber mit zahlreichen Optionen noch weiter individualisieren. Zu haben ist der Seven 340 zudem in der Standard-Chassis-Version oder mit dem vergrößerten Unterbau für größere Piloten. Selberbauer kommen beim Seven 340 aber nicht zum Zuge, denn der 340er wird nicht als Kit-Car, sondern nur als Fertigfahrzeug offeriert.

Die Preise für den europäischen Markt starten ab 45.700 für den Seven 340S, der Seven 340R kostet ab 47.200 Euro. Für das größere Chassis werden 2.665 Euro Aufpreis verlangt.