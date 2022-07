Die zweite Generation des Citroën C5 war von 2001 bis 2017 als Kombi und Limousine auf dem europäischen Markt vertreten. Die Highlights: Hydropneumatik und eine feststehende Lenkradnabe. Seit 2017 ist die Produktion des Modells in Europa eingestellt, in China baut das Joint-Venture Dongfeng-PSA den C5 weiter.

Citroën C5 X orientiert sich stilistisch am C4

Für Anfang 2022 steht eine Rückkehr des in China produzierten und ab Oktober 2021 in Europa angebotenen Citroën C5 in der dritten Generation (Projektcode E43) inklusive Namenszusatz X an. Bereits die Erlkönig-Bilder verrieten: Der Mittelklässler kommt als Crossover an den Start, und zwar mit einer typisch coupéhaften Dachlinie sowie einem höheren Fahrwerk. In der Front fallen die zu schmalen Schlitzen geformten LED-Tagfahrlichter und LED-Scheinwerfer ins Auge. In der Seitenansicht ist die hohe, nach hinten hin leicht ansteigende Fensterlinie zu sehen. Am hinteren Ende lässt das dritte kleinere Heckfenster zusätzlich zum großen Panoramadach weiteres Licht in den Innenraum und verleiht der Linie einen dynamischeren Touch. Die D-Säule fällt entsprechend dünner aus. Insgesamt misst der neue C5 X nun 4,81 Meter in der Länge, 1,87 Meter in der Breite und 1,49 Meter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2,79 Meter.

Am Heck ist die Verwandtschaft zum Citroën C4 unverkennbar – wie schon beim gesamten C5, nur in größeren Dimensionen. Entsprechend erhält der Abschluss dann auch eine flache Heckscheibe mit Dachkantenspoiler und eine tiefgezogene Klappe. Dahinter offenbart sich ein Kofferraum mit einem Fassungsvermögen von 545 Litern. Bei umgelegter Rückbank schluckt der Kofferraum bis zu 1.640 Liter Gepäck. Mit dieser Karosserieform avanciert der Citroën C5 X zum Rivalen des kommenden Ford Evos-Crossovers, der den Mondeo ersetzt.

Neuer C5 X mit 225-Plug-in-PS

Der neue Citroën C5 X steht auf der EMP2-Plattform der Stellantis-Gruppe (PSA und FCA), auf der auch schon der Peugeot 508 sowie DS7 und Citroën C5 Aircross aufbauen. Entsprechend fällt auch die Motorenauswahl aus. Unter der Haube arbeiten wahlweise ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 130 PS oder ein Plug-in-Hybridantrieb aus einem 1,6-Liter-Benziner und einem E-Motor mit 225 Systemleistungs-PS. Es besteht die Möglichkeit, mehr als 50 Kilometer (WLTP-Zyklus) rein elektrisch und lokal emissionsfrei zu fahren. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dann 135 km/h. Bei Bedarf kann der Citroën C5 X zu Hause, am Arbeitsplatz oder an einer öffentlichen Ladestation aufgeladen werden.

Später dürfte der C5 X analog zum C4 auch als e-C5 X in einer rein elektrischen Version an den Start gehen. Hier kommt dann aller Voraussicht nach die neue eVM-Plattform (eVMP = Electric Vehicle Modular Platform) für Fahrzeuge des C- und D-Segments zum Einsatz.

Autonomes Fahren der Stufe 2

Im Innenraum zeigt sich ein neues Infotainmentsystem mit natürlicher Spracherkennung und einem individuell anpassbaren 12-Zoll-Touchscreen mit Widgets, wie bei einem Tablet, sowie ein erweitertes Head-up Display. Der Kunde hat zudem die Wahl zwischen verschiedenen Innenraumambienten. Die Advanced Comfort Sitze kommen mit einer speziellen Polsterung, die an einen Matratzenaufsatz erinnern soll. Die Sitzhaltung wird durch verdichteten Strukturschaum unterstützt.

Für noch mehr Komfort an Bord sorgt die Advanced Comfort Federung, die das Fahrzeug über Fahrbahnunebenheiten hinweggleiten lässt. Die Plug-in-Hybridversion geht noch einen Schritt weiter, da sie mit dem Citroën Advanced Comfort Aktivfahrwerk ausgestattet ist. Mit drei verschiedenen Fahrmodi regelt das Fahrwerkskontrollsystem die Effektivität der Federung, insbesondere in Kurven. Der Highway Driver Assist ist mit dem aktiven Geschwindigkeitsregler mit Stop & Go-Funktion verknüpft und ermöglicht halbautonomes Fahren der Stufe 2. Das Fahrzeug regelt somit automatisch die Geschwindigkeit, überwacht die Fahrbahn und hält die Spur.

Citroën C5 X im ersten Check

Fahrkomfort und Assistenzsysteme konnten wir beim ersten Kontakt mit einem Vorserienmodell des großen Citroën noch nicht ausprobieren, wohl aber die Platzverhältnisse.

Unter der Fließheckkarosserie bietet das neue Flaggschiff der Marke viel Freiraum in beiden Reihen. Fahrer und Beifahrer freuen sich über bequem gepolsterte Sessel. Vorn wie hinten reicht die Kopffreiheit auch für große Menschen. Gar verschwenderisch ist der Beinraum im Fond, wo der C5 X im Gesamtpaket aus Länge und Höhe mehr Sitzkomfort bietet als die Konzernbrüder DS 9 (weniger Innenhöhe aufgrund des abfallenden Dachverlaufs) und Peugeot 508 (weniger Platz für die Knie).

Das Armaturenbrett mit den großen Displays betont die Breite des Innenraums zusätzlich. Auch bei Citroën vertraut man mittlerweile auf die Menüführung über einen Touchscreen. Unterstützt wird die Interaktion von Mensch und Maschine aber von einem Drehregler für die Audiolautstärke sowie physischen Tasten zur Rückkehr in das Hauptmenü und zur Ansteuerung der Fahrassistenz.

Als Benziner ab 35.730 Euro

Die neue Software des Infotainmentsystems zeigt schon im Prototyp ihre Vorteile in Form einer schnellen Reaktion auf Fingerkuppenkontakte und flüssige Abläufe. Die Hardware drumherum gefällt mit einer wohlsortierten Materialauswahl an teils unterschäumten Kunststoffen und Dekoreinlagen.

Die Kundenauslieferungen für den C5 X – sowohl mit Benzin- als auch Hybridantrieb – beginnen ab Februar 2022. Bestellbar ist er ab sofort. In der Hybrid-Variante kostet der Citroën C5 X ab 44.980 Euro. Als Benziner mit 130 PS ist der Franzose ab 35.730 Euro zu haben, die 180-PS-Variante steht mit wenigstens 40.930 Euro in der Preisliste.

Hybrid mit Prämien-Garantie

Potenzielle Kunden für einen Plug-in Hybriden sind seit der öffentlichen Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die aktuelle Förderung für Plug-in Hybride Ende 2022 auslaufen zu lassen, verunsichert. Hier will Citroën gegensteuern. Während viele Mitbewerber ihre elektrifizierten Modelle wegen Lieferengpässen und Auftragsstau vorübergehend aus dem Programm genommen haben, gehen die Franzosen in die Offensive.

Wer aktuell (stand Ende Juli 2022) einen neuen Citroën C5 X als Plug-in Hybrid bestellt, soll sein Fahrzeug garantiert noch vor Ende 2022 ausgeliefert bekommen. Damit ist noch Zeit, die Förderprämie in Höhe von 7.177,50 Euro zu beantragen. Der Hersteller setzt keine genaue Frist für den Eingang der Bestellung, sondern sagt "bis auf Weiteres". Sollten zu viele Bestellungen eingehen, kann man die Liefergarantie also widerrufen. Zudem muss bedacht werden, dass der C5 X in China gebaut wird. Neu gebaute Autos müssen also noch für mehrere Wochen aufs Schiff, bevor sie zum Kunden gelangen.