Czinger ist einer der aktuell jüngsten Hypercar-Hersteller der Welt. Zu den Besonderheiten der Firma gehört unter anderem die Teilefertigung aus 3D-Druckern- und Fräsen. Die Kalifornier wollten ihr erstes Hypercar namens 21C, das genau nach diesen Verfahren produziert wird, eigentlich auf dem Genfer Autosalon 2020 enthüllen. Nach dessen Absage hatten sie die Premiere ins Internet verlegt. Das in Los Angeles gebaute Hypercar ist auf 80 Exemplare limitiert und in jeder Hinsicht spektakulär.

Die Fahrerin oder der Fahrer sitzt zentral in einem komplett in Alcantara ausgekleideten Cockpit unter einer von Carbon-Streben durchzogenen Glaskuppel. Nicht daneben, sondern dahinter nimmt ein weiterer Insasse Platz, was aerodynamische Vorteile bringen soll. Das Duo befindet sich in einem Chassis aus Verbundmaterial, das auf Carbon basiert. Die Frontansicht erinnert mit ihren übereinander positionierten Scheinwerfern stark an den 24-Stunden-Rennwagen aus dem Hause Glickenhaus. Czinger verzichtet jedoch auf radikale Einschnitte in der Motorhaube. Dafür gibt es üppig bemessene Lufteinlässe zwischen den Türen, die sich scherenmäßig im Koenigsegg-Stil öffnen, und den Hinterrädern.

Hybridantrieb mit Mittelmotor-V8

Beim Antrieb handelt es sich um einen selbstentwickelten Hybrid-Strang auf 800-Volt-Basis, der mit einem 2,88 Liter großen Mittelmotor-V8 mit flacher Kurbelwelle sowie zwei Elektromotoren arbeitet. Hinzu kommen ein Riemen-Starter-Generator an der Kurbelwelle und Lithium-Titanat-Batterien als zusätzliche Energiequelle. Der doppelt turbogeladene Verbrenner dreht bis 11.000 Umdrehungen – hier kommt der Vorteil der flachen Kurbelwelle zum Tragen. Der Twin-Turbo-V8 leistet allein 948 PS, den Rest steuern die an jedem Vorderrad positionierten E-Maschinen bei. So kommt der 21C auf eine Systemleistung von 1.250 PS bei 10.500 Umdrehungen. Gegen Aufpreis wächst die Leistung gar auf 1.350 PS, wobei sowohl der Verbrenner als auch die E-Maschinen mehr Power beisteuern. Die Gänge sortiert ein ultraleichtes sequenzielles Sieben-Gang-Getriebe mit Mehrscheiben-Kupplung.

Das Design ist auf eine möglichst optimale Windschlüpfigkeit bei niedrigem Gewicht ausgelegt. Für den normalen 21C gibt Czinger ein Leergewicht von weniger als 1.240 Kilogramm an, was zu einem Leistungsgewicht von etwa einem Kilogramm pro PS führt. Das resultiert in Kooperation mit dem Antriebs-Layout samt Allrad und Torque Vectoring in absurden Fahrleistungen. Den Null-auf-Hundert-Sprint soll der Czinger 21C in 1,9 Sekunden absolvieren. Den Spurt von null auf 300 km/h schafft das Modell in 13,8 Sekunden, bis auf 400 km/h sollen 21,3 Sekunden vergehen. Die Übung "Null auf 300 km/h und zurück" ist in 15 Sekunden erledigt. Für die Viertelmeile stellt Firmenchef Kevin Czinger eine Zeit von 8,1 Sekunden in Aussicht. Der Topspeed liegt bei beeindruckenden 452 km/h.

Mit Flügel oder ohne

Seine Premiere feierte der Czinger 21C im Jahr 2019 als 1.240 Kilogramm schwere Normalversion, die auch in der Lage sein sollte, mit Methanol oder anderen E-Fuels klarzukommen. In Sachen Anpressdruck gab das Unternehmen für diese 21C-Variante 615 Kilogramm bei 160 km/h an, bei 322 Sachen (200 Meilen pro Stunde) sind es 2,5 Tonnen. 2020 präsentierten die Kalifornier eine "Lightweight Track Configuration" (LTC), die nur noch 1.218 Kilogramm wiegen und dank ihres mächtigen Flügelwerks noch mehr Abtrieb generieren sollte.

Heute ist von der Normalversion keine Rede mehr. Stattdessen debütierte der 21C im Rahmen der Monterey Car Week 2022 in zwei neuen Varianten. Das High-Downforce-Exemplar im Farbton "Blue my Mind" ist eine Weiterentwicklung des 21C LTC und präsentiert neben einem großen Heckflügel auch im Bereich des Vorderwagens Luftleitelemente. Hier ist nicht nur der Frontsplitter konturiert und zieht sich seitlich um die Schürze herum, sondern sitzen auch Spoilerchen seitlich vor den Vorderrädern. Insgesamt ist diese Version mit 2.050 Millimetern breiter als der Standard-21C und weist zudem eine höhere Spurweite sowie größere Räder auf.

Vmax-Version debütiert in Monterey

In die entgegengesetzte Richtung geht die neue Vmax-Variante. Aufgesetzte Spoiler sind hier nicht zu sehen. Stattdessen präsentiert der 21C Vmax die neue Farbe "Red My Mind" sowie ein verlängertes und aerodynamisch angepasstes Heckprofil, wie wir es beispielsweise vom McLaren Speedtail kennen. Auf die Fahrleistungen geht Czinger bisher zwar nicht näher ein; der Bolide soll aber "branchenweit führend in klassischen Hypercar-Metriken" sein. Innen entspricht der Vmax weitgehend dem normalen 21C, verfügt also auch über die hintereinander angeordneten Sitze. Für Motorsport-Flair sorgt weitreichend verbautes Carbon, während ein Staufach samt maßgeschneidertem Gepäckset einen Hauch von Alltagstauglichkeit suggeriert.

Einen Hinweis, wozu die beflügelte Version in der Lage ist, gibt ein Rundenrekord: Die Rennstrecke in Laguna Seca umrundete der Czinger 21C am 21. Juli 2021 in einer Zeit von 1:25,44 Minuten. Fahrer Joel Miller war mehr als zwei Sekunden schneller als Randy Pobst, der zuvor mit einem McLaren Senna die bisher gültige Bestmarke aufstellte. Während der Rekordrunde herrschten perfekte äußere Bedingungen, bei denen die straßenzugelassenen Michelin Pilot Sport Cup 2R-Reifen offensichtlich bestmöglich arbeiten konnten. Der Laguna-Seca-Rekord ist jedoch nur der "erste in einer geplanten Reihe von Rekordversuchen", teilt Czinger mit. Vielleicht geht es für den 21C also irgendwann auch auf die Nordschleife.

Diskret in Preisfragen

Die Felgen verfügen über einen zentralen Schnellverschluss und sind stets mit den erwähnten Michelin-Pneus ummantelt. Zudem ist eine Keramik-Bremsanlage auszumachen und bei den zu erwartenden hohen Leistungsdaten auch zu erwarten. Seine Abgase entsorgt der Hybrid-Sportler über einen zentral positionierten Auspuff – eine weitere Koenigsegg-Analogie. Zwischen Flügel und Auspuff verläuft eine LED-Rückleuchte über die gesamte Breite des Fahrzeugs.

Czinger behauptet, dass sein Erstlingswerk "eines der fortschrittlichsten Performance-Fahrzeuge des 21. Jahrhunderts" sein wird. Was eine Erklärung des Namens sein könnte: 21 und C für Century (engl. Jahrhundert). Mit Blick auf den hohen Anteil an Kohlefasern, das aufwändige 3D-Druck-Fertigungsverfahren und die Kosten für die hauseigene Antriebs-Entwicklung dürfte der Preis des 21C im Millionenbereich liegen. Ein wenig Geduld ist allerdings noch gefragt: Ausgeliefert wird erst ab Ende 2023.

Kevin Czinger entwickelte schon ein E-Auto

Kevin Czinger ist in der Autobranche übrigens kein Unbekannter. Schon 2009 war er maßgeblich an der Gründung des Herstellers Coda beteiligt, der das Ziel hatte, ein Elektroauto für die Masse zu entwickeln. Im März 2012 kam es auf den Markt und konnte mit 200 Kilometern Reichweite sogar den Nissan Leaf überbieten. Der eher biedere Auftritt war der Karosserie aus dem Hause Hafei Motors zuzuschreiben, welche auf einem Mitsubishi-Modell der späten 1990er-Jahre basierte. Allerdings war Czinger zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr im Unternehmen angestellt. Er musste im Herbst 2010 aufgrund verfehlter Produktionsziele seinen Hut nehmen.