Honda arbeitet an der sechsten Generation des CR-V. Das beweisen die Bilder unseres Erlkönig-Jägers, die den SUV für 2023 zeigen. Honda selbst schiebt erste Teaser nach und kündigt die Premiere für den Sommer 2022 an.

Die neuesten Bilder zeigen das neue Modell mit größeren Überhängen vorne und hinten. Die Motorhaube erscheint ebenfalls länger, aber auch flacher als beim Vorgänger. An der Front können wir trotz der Tarnung einen größeren Grill sowie ein verändertes Grillmuster erkennen.

Neue Optik für den Honda CR-V

Die LED-Scheinwerfer ragen bis weit in die Kotflügel hinein, sind aber nicht so niedrig oder gar zweigeteilt ausgeführt, wie die Tarnung es suggeriert. Der schmale Tarnstreifen unterhalb der Motorhaubenkante könnte auf ein durchgehendes LED-Band hindeuten.

An der Seite fällt die obere starke Sicke auf, die Scheinwerfer und Heckleuchten verbindet. Darunter sind klassische Bügelgriffe zu erkennen. Die Außenspiegel sitzen in der sechsten Generation des CR-V nicht mehr im Fensterdreieck an der A-Säule, sondern sind niedriger auf der Türbrüstung positioniert.

Tablet-Display auf dem Armaturenträger

Das Heck erscheint hoch aufgeschlossen mit Dachkantenspoiler sowie niedrigen Heckleuchten, die weit in die Kofferraumklappe ragen. Das Kennzeichenfeld, früher weit unten angebracht, thront nun auf Höhe der Leuchten. Insgesamt erscheint der CR-V größer und könnte auch wieder als Siebensitzer angeboten werden. Auch soll es deutlich mehr Platz im Kofferraum geben, statt der aktuellen 497 Liter.

Mit einem ersten Bild gewährt Honda einen Blick auf das Cockpit. Es zeigt einen Armaturenträger mit einem 9 Zoll großen tabletartigen Display oben auf der Armaturentafel. Darunter sind die Schalter für die Klima-Anlage untergebracht. Hier orientiert sich der neue CR-V am Civic. Der Fahrer schaut auf ein digitales Cockpit.

Hybrid-Antrieb, kein E-Auto

Den neuen Honda CR-V wird es nicht als reines Elektroauto geben. Stattdessen gibt es den bekannten E-HEV-Antrieb mit dem 2.0-Liter-Benziner, der in der neuen Generation modifiziert wird. Wir erwarten etwas mehr Leistung, mehr Reichweite und weniger Emissionen. Angeboten wird der neue CR-V auch mit Allradantrieb, in diesem Fall wirkt je ein Elektromotor auf die vordere bzw. hintere Achse. Die Kraftverteilung erfolgt per CVT-Getriebe.