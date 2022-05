James Glickenhaus ist Millionär und Autonarr. Mit der von ihm gegründeten Scuderia Cameron Glickenhaus legte er bisher verschiedene Rennwagen, Supersportwagen, einen Le Mans-Renner sowie mit dem Boot einen Super-Offroader auf Kiel. Viele dieser Modelle befinden sich allerdings noch im Prototypen- oder Projekt-Stadium. Zu Letzteren fügt Glickenhaus im April 2020 noch ein weiteres hinzu.

Kitcar für die Wüste

Wie die Scuderia im Frühjahr 2020 mitteilte, will man die Marke etwas volksnäher positionieren, damit auch Interessenten mit einem schmaleren Budget das Glickenhaus-Flair erleben können. Geplant ist ein Modell, das als Kitcar angeboten werden soll. Die Stoßrichtung war dabei zunächst noch völlig offen. Glickenhaus wollte von seinen Fans wissen, ob er ein Auto entwickeln soll, das die 24 Stunden am Nürburgring absolvieren könnte oder eines, das sich bei der Wüstenrallye Baja 1000 wohlfühlen würde. Im Februar 2021 war dann klar, dass mit dem 008 ein Offroad-Kitcar kommen wird.

Der Glickenhaus 008 setzt auf einen stählernen Gitterrohrrahmen mit Karosseriebeplankungen aus Verbundmaterial. Der Fahrer sitzt mittig, flankiert von bis zu zwei leicht zurückversetzten Passagieren. Spezialfederelemente von Fox sorgen zusammen mit 37-Zoll-Offroad-Reifen auf 17 Zoll großen Felgen für eine Bodenfreiheit von rund 46 Zentimeter.

Astra-Motor für Mini-Buggy

Darüber hinaus greift das neue Modell auf handelsübliche Technik-Komponenten zurück und soll so einfach aufzubauen sein. Wer mit dem Aufbau von Möbeln eines schwedischen Möbelhauses klarkommt, kann auch einen 008 aufbauen, erklärt Glickenhaus. Dazu wird das Modell in mehreren Paketen an die Kunden geliefert – allerdings ohne Motor. Den muss der Käufer sich selbst organisieren. Entwickelt ist das Modell für den 2,2-Liter großen Ecotec-Benziner von General Motors. Das Aggregat arbeitete in den 2000er Jahren unter anderem im Opel Astra (G). Er ist für eine Leistung von 147 PS und 210 Nm Drehmoment gut. Alternative Motoren sind möglich, wobei explizit keine genannt werden.

Aber bereits mit dem Opel-Motor ist das nur 635 Kilo schwere Glickenhaus-Kitcar gut motorisiert. 99.995 Dollar (umgerechnet rund 95.000 Euro) nennt Glickenhaus im Mai 2022 als Preis für den 008 in der Founders-Edition und ergänzt den Hinweis, dass die ersten bestellten Autos ab November ausgeliefert werden. Wer sich einen Produktionsslot reservieren will, wird mit 1.000 Dollar Anzahlung zur Kasse gebeten. Standard ist Heckantrieb, gegen Aufpreis soll Allrad möglich sein.