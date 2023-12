Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor (GWM) hat einen luxuriösen Full-Size-SUV vorgestellt. Der Tank 700 gliedert sich oberhalb der schon bekannten Modelle Tank 400 und Tank 500 ein und will ein Konkurrent zur Mercedes G-Klasse werden.

Dabei ist er mit einer Außenlänge von 5,11 Metern sogar deutlich länger als der europäische Geländewagen-Klassiker (4,87 Meter). Hinzu kommen die stattliche Breite von 2,06 Meter und die Höhe von 1,95 Meter. Der Radstand liegt bei exakt drei Metern. Mit diesen Maßen würde er selbst in Amerika oder Australien als beachtlicher SUV durchgehen. In Down Under hatte GWM den großen 700er schon 2021 angekündigt.

Hybrid-Antrieb mit 525 PS

Angetrieben wird der GWM Tank 700 von einem 3,0-Liter-Twin-Turbo-V6, der von einem Elektromotor unterstützt wird. Die Systemleistung soll bei 525 PS und das Drehmoment bei beachtlichen 750 Newtonmetern liegen. Damit ist der Geländewagen das bisher stärkste Modell, das GWM bisher gezeigt hat. Wie bei den anderen Plug-in-Hybriden von GWM üblich, übernimmt auch im Tank 700 die Neungang-Automatik die Kraftverteilung.

Dass man es in China ernst meint, zeigen die Ausstattungsmerkmale: Untersetzungsgetriebe, Luftfederung, elektronische Dämpfer sind ebenso verbaut wie 22-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Michelin Pilot Sport-Reifen. Zahlen zu Anhängelast, Zuladung, Wattiefe oder Geländegängigkeit hat GWM bisher nicht veröffentlicht. Dafür protzt der Innenraum mit viel Luxus. Zweifarbige Lederpolsterung, Sternenhimmel und orangefarbene Nähten zieren die präsentierte Premiere Limited Edition.

Von der ersten Charge werden nur 70 Modelle gebaut, die dann ab 2024 zunächst über chinesische Straßen rollen sollen. Der Preis liegt bei 700.000 Yuan (umgerechnet gut 90.000 Euro). Zum Vergleich: Hierzulande gibt es den Mercedes-AMG G63 zum doppelten Kurs ab 187.247 Euro. Welche Märkte der Tank anschließend erobert, steht noch aus.