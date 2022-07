Ein französisches Start-up möchte mit dem wasserstoffbetriebenen Hopium Machina das Tesla Model S direkt angreifen und so an Tesla vorbeiziehen. Die Premiere soll im Oktober 2022 erfolgen, die ersten 1.000 Bestellungen sollen auch schon vorliegen.

Aus Frankreich rollt eine neue Elektro-Premium-Limousine an. Mitte 2021 hatte Hopium verkündet, ein erster Machina-Prototyp sei fertig. Der französische Hersteller nannte das Modell Alpha 0 und hatte es im Juni 2021 ersten Tests auf der Rennstrecke unterzogen. Die dabei erreichte Höchstgeschwindigkeit betrug 200 km/h. Das spätere Serienfahrzeug soll bis zu 230 km/h schnell sein. Außerdem zeigt Hopium erstmals die Lichtsignatur des Autos und das Hersteller-Logo, das an Wellen erinnern soll.

1.000 Vorbestellungen – Premiere in Paris

Gleichzeitig öffnete Hopium im Juni die Bestellbücher für die ersten 1.000 Bestellungen – eine Reservierung ist mit einer Vorabzahlung in Höhe von 410 Euro verbunden. Im Oktober 2021 waren allen 1.000 Autos angeblich reserviert. Jetzt kündigen die Franzosen die Premiere des Serienmodells für den Oktober 2022 auf dem Pariser Autosalon an. Erste Auslieferungen sind für 2025 eingeplant. Käufer müssen sich auf Preise ab 120.000 Euro einstellen, bis 2030 soll der Umsatz bereits eine Milliarde Euro betragen, die Verkaufszahlen sollen auf 8.000 Exemplare jährlich steigen. Gebaut werden soll der Machina in Frankreich. Derzeit sei man auf Standortsuche.

An Selbstbewusstsein mangelt es dem französischen Start-up Hydrogen Motive Company (HMC) mit seiner Autosparte Hopium nicht: "Tesla von oben angreifen" heißt die Devise. Der französische Rennfahrer Olivier Lombard, dessen Familie das Pariser Varieté Moulin Rouge betreibt, gründete HMC – nach eigenen Angaben interessiert er sich schon seit einigen Jahren für wasserstoffbetriebene Rennwagen. So war er beispielsweise an der Entwicklung des mit einer Brennstoffzelle ausgerüsteten LMPH2G beteiligt, der 2019 bei den 24 Stunden von Le Mans eine Demorunde fuhr.

Serienproduktion für 2025 geplant

Ab 2024 möchte Lombard mit einem Wasserstoff-Rennwagen bei den 24 Stunden von Le Mans starten. Technische Daten gibt HMC bisher kaum bekannt – die Franzosen versprechen immerhin eine Reichweite von über 1.000 Kilometer mit nur einer Wasserstoff-Tankfüllung. Ein Tankvorgang soll nur etwa drei Minuten dauern. Die Leistung des Antriebs wird mit über 500 PS angegeben.

Erste Bilder aus dem Interieur zeigen eine sich über die gesamte Cockpitbreite ziehende Displaylandschaft. Zusätzliche haptische Bedienelemente füllen den Bereich der Mittelkonsole, die mit einem hohen, durchbrochenen Ausläufer der Armaturentafel Fahrer und Beifahrer trennt. Die fortlaufende hohe Mittelkonsole separiert auch die beiden Fondpassagiere in ihren Einzelsitzschalen, über denen sich ein Panoramadach ausbreitet.