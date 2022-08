Wie die Polizei weiter mitteilt, ist noch unklar, ob der BMW vom 43-jährigen Fahrer "gelenkt wurde oder nicht". Dies sei "Gegenstand der Ermittlungen und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden." Die Verkehrspolizei Tübingen hat zusammen mit einem Sachverständigen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de bestätigt BMW, dass es sich um eines ihrer Fahrzeuge handelt. Man sei dabei, die genauen Umstände zu untersuchen und stehe im engen Austausch mit den Behörden. Fest stehe bereits. "Das beteiligte BMW-Fahrzeug war kein autonom fahrendes Fahrzeug. Das Fahrzeug verfügt über Fahrerassistenzsysteme der Stufe 2, die heute bereits in Serienfahrzeugen verbaut sind und den Fahrer auf Wunsch unterstützen. Bei Level-2-Fahrzeugen bleibt die Fahrerin oder der Fahrer grundsätzlich immer in der Verantwortung. Bei allen Erprobungsfahrzeugen, die Kameraaufnahmen tätigen, ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen Pflicht, das Fahrzeug entsprechend zu kennzeichnen." Das Unfallfahrzeug trägt diese Aufkleber, wie sie von Testfahrzeugen bekannt sind. Sie zeigen ein Kamerasymbol, das BMW-Logo sowie einen QR-Code.

Ein Todesopfer, neun Schwerverletzte

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der BMW am Montag gegen 17 Uhr auf der B28 in Richtung Ulm. Die Polizei beschreibt den Unfallvorgang wie folgt: "Bei Römerstein geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und streifte den entgegenkommenden Citroën eines 70-Jährigen. Der Citroën geriet im Anschluss ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Seat Alhambra eines 32 Jahre alten Mannes, der mit einer 33-jährigen Beifahrerin unterwegs war. Der Seat wurde anschließend nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und begann sofort zu brennen. Der Wagen des Unfallverursachers prallte noch frontal mit dem Mercedes-Benz Vito eines 32-Jährigen zusammen, der in Richtung Zainingen fuhr. Die Kollision war so heftig, dass ein 33 Jahre alter Beifahrer in dem Vito tödliche Verletzungen erlitt. Alle Fahrer sowie alle weiteren Insassen in den vier Fahrzeugen zogen sich schwere Verletzungen zu." Insgesamt war der Rettungsdienst mit vier Hubschraubern und zehn Ambulanzen vor Ort. Die Strecke wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden beziffert die Polizei mit mindestens 180.000 Euro.

BMW iX mit fünf Personen besetzt

Der BMW iX ist eines der neuesten elektrischen Modelle des bayerischen Autobauers. Es handelt sich bei dem Serien-SUV nicht um ein autonom fahrendes Fahrzeug. Das Modell verfügt über autonome Fahrfunktionen nach Level 3. In diesem Modus fährt das Auto in dem von Hersteller vorgegebenen Anwendungsfällen wie zum Beispiel Überholen, Bremsen oder Beschleunigen selbständig. Der Fahrer muss nach Aufforderung jederzeit in der Lage sein, das System kurzfristig wieder zu übernehmen.

Es ist ungewöhnlich, dass Testfahrzeuge mit vielen Personen besetzt sind. In diesem Fall befanden sich neben dem Fahrer noch zwei weitere Männer im Alter von 31 und 47 Jahren sowie eine 42-jährige Frau und ein eineinhalb Jahre altes Kind im Fahrzeug. Normalerweise sind auf Testfahrten ein oder zwei Testingenieure unterwegs.