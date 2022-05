Das Loch, das der Diesel in die Reisekasse reißt, wird größer. Wer viel unterwegs ist, schielt beim Vorbeifahren mit einem immer mulmigeren Gefühl auf die Preistafeln der Tankstellen. Überall in Europa sind die Preise massiv gestiegen.

Die beste Zeit zum Tanken

Da wird es immer wichtiger, wo und wann man tankt. Allein im Tagesverlauf schwanken die Preise erheblich. Am teuersten ist Kraftstoff in den Morgenstunden – mit einem Höchststand um sieben Uhr. Etwas günstiger wird er zwischen zwölf und 13 Uhr, um Richtung Feierabend wieder zuzulegen. Am weitaus günstigsten tankt man zwischen 19 und 22 Uhr. Statistisch der beste Tag zum Tanken ist der Freitag.

Orte mit günstigeren Preisen

Große Unterschiede gibt es auch lokal. Während in Städten die große Nachfrage die Preise beflügelt, ist der Liter Diesel nur wenige Kilometer außerhalb teils bis zu zehn Cent günstiger. Richtig teuer sind Autobahntankstellen. Wer von der Schnellstraße abfährt, spart im Schnitt rund 25 Cent je Liter, im Ausland zum Teil sogar noch mehr. Der Umweg lohnt also, und als Reisemobilist hat man meist auch die Zeit dafür.

Fast ein alter Hut ist der Hinweis auf die Supermarkt-Tankstellen, wo Kraftstoff wesentlich günstiger ist als bei der Markentanke um die Ecke. Sie sind in Frankreich und Italien verbreiteter als in Deutschland. Nicht selten in südlichen Ländern sind ebenso Tankautomaten, also "Billigzapfstellen" ohne Tankwart, wo nur mit Karte bezahlt werden kann.

Mit diesen Apps sparen Sie Geld

Doch Statistik und Erfahrung sind das eine. Preise genau zu kennen ist das andere. Den vollen Überblick haben Smartphone-Anwendungen wie beispielsweise die kostenlose App Mehr Tanken. Sie listet allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktuelle Preise von 14.000 Spritverkaufsstellen. Fürs Ausland gibt es ähnliche Apps in den Stores von Apple und Google.

Hier können Sie Mehr Tanken für das iPhone downloaden.

Hier gibt es die Version für das Android-Smartphone.

Die Ergebnisse lassen sich nach Preis oder Entfernung zum jeweiligen Standort sortieren. So findet jeder schnell die günstigste Tankstelle in der Nähe.

Eine nützliche Zusatzfunktion der Mehr-Tanken-App, zumal in Zeiten, in denen viele direkte Kontakte gern reduzieren, ist die Möglichkeit, mobil zu bezahlen. Die Plattform Connected Fueling macht es möglich. Bei immer mehr Tankstellen muss man zum Bezahlen den Shop nicht mehr betreten. User melden sich einfach in der App an und hinterlegen das gewünschte Zahlungsmittel (Paypal, Kreditkarte, Apple Pay u. Ä.).

Zum Tanken verbindet man die App mit dem System. Zapfsäule wählen, tanken, klicken, weiterfahren. Schneller und einfacher geht es nicht.

Noch mehr Tipps

Wer nicht so oft an die Tankstelle muss, spart natürlich am meisten Geld. Deshalb sollte, wer sparen will auch dementsprechend fahren. Wir haben die besten Tipps zum spritsparenden Fahren hier zusammengestellt. Oder Sie steigen direkt auf einen Camper mit E-Antrieb um. Ob Elektro-Motoren in Reisemobil-Bereich die Zukunft sind, können Sie hier im Report nachlesen.

