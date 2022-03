Mercedes stellt dem Citan eine luxuriösere Pkw-Variante zur Seite. Die feiert als Mercedes T-Klasse am 26. April 2022 Premiere.

Mercedes erweitert sein Portfolio bei den Vans um ein neues Einstiegsmodell – die T-Klasse. Aber so richtig neu ist die nicht, denn die T-Klasse ist quasi nur eine besser ausgestattete Version des Mercedes Citan, der wiederum ein Technik-Klon des Renault Kangoo ist. Vorgestellt wird die neue T-Klasse, die nicht mit den bereits bekannten T-Modellen der Baureihen C- und E-Klasse zu verwechseln ist, am 26. April 2022.

Kommt auch als E-Version

Nach Mercedes-Diktion verbindet die neue T-Klasse ein sportlich-emotionales Design mit einem großen und variablen Platzangebot, praktischen Schiebetüren sowie dem Mercedes-typischen Anspruch an Komfort, Konnektivität, Wertigkeit und Sicherheit. Dabei bietet das jüngste Mitglied der Mercedes-Benz Familie vielfältige Design- und Komforthighlights im Segment der privaten Small Vans.

Wer bereits vor der Premiere der T-Klasse einen Blick auf den neuen Van werfen möchte, sollte sich die Tourer-Version des bereits vorgestellten Citan genauer anschauen. Wer auf elektrische Antriebe schielt wird mit dem EQT später auch eine reine Elektroversion der neuen T-Klasse im Mercedes-Angebot finden.