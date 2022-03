Jetzt scheint er wirklich zu kommen: Der Nachfolger des DeLorean DMC-12 soll tatsächlich noch in diesem Jahr in Pebble Beach stehen.

Technisch unterentwickelt, für einen Sportwagen viel zu lahm und qualitativ eine Katastrophe, hatte er immerhin Stil – und deshalb ist der DeLorean DMC-12 bis heute nicht komplett vergessen. Einen Popularitätsschub erlangte das Auto in den 1980er-Jahren als Zeitmaschine in der Science-Fiction-Trilogie "Zurück in die Zukunft" – die junge Menschen wohl kaum noch kennen. Immer wieder gab es Gerüchte um einen neuen DeLorean. Schließlich existierte die DeLorean Motor Company als Neugründung weiter – die Firma lebt vom Ersatzteilverkauf und vom Nachbau des DMC-12. 2009 gab es Gerüchte, dass die DeLorean Motor Company von GM die Kappa-Plattform kauft. Auf dieser Plattform basieren unter anderem der Pontiac Solstice, der Saturn Sky, der Opel GT und der Daewoo G2X. Mit dem Auslaufen der Kappa-Plattform bei GM gab es anscheinend Bestrebungen seitens der DeLorean Motor Company, den Pontiac Solstice, der sich optisch von den anderen Kappa-Derivaten noch am stärksten unterscheidet, zu einem neuen DeLorean-Modell zu machen. Das hat nicht geklappt. Ende 2020 hat der spanische Ex-Rimac-Designer Angel Guerra einen neuen futuristischen DeLorean vorgeschlagen. Und jetzt meldet sich DeLorean selbst mit einem sehr konkreten Entwurf.

Flügel-Sportler mit Elektroantrieb

DeLorean zeigt von seinem neuen Auto bisher nur die Silhouette – und die ähnelt stark dem ernsthaften Entwurf von Angel Guerra. Die großen Flügeltüren sind extrem auffällig, und sie schlagen die Brücke zum DeLorean-Urmodell von 1981. Das Design stammt von Italdesign Giugiaro. Im Gegensatz zum mit einem schlappen 2,8-Liter-132-PS-Benziner im Heck ausgerüsteten Vorgänger soll der neue DeLorean ein echter Sportwagen mit reinem Elektroantrieb werden. Hinter dem Projekt steckt der neue DeLorean-Chef Joost De Vries, der bereits Vertriebs-Chef bei Karma Automotive war.

Vorstellung im August in Kalifornien

Eigentlich sollte die Vorstellung des neuen Elektrosportlers zum 40. DeLorean-Jubiläum im Jahr 2021 erfolgen – diesen Termin ließ der Hersteller verstreichen. Jetzt soll es immerhin im Sommer 2022 so weit sein: Im Rahmen des diesjährigen auf dem beliebten und kostenlosen Schrottauto-Festival Concours d'Lemons.