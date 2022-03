Volkswagen gibt erstmals Entwicklungs-Kompetenz für ein VW-Modell ab – und zwar an die Tochtermarke Skoda. Sie ist somit nicht nur für die Entwicklung des nächsten Skoda Superb, sondern auch für die des VW Passat verantwortlich, der ab 2023 an den Start geht. Allerdings beschränkt sich der Skoda-Part auf die technische Peripherie, die nicht vom Modularen Querbaukasten (MQB) des Konzerns abgedeckt wird. Auf dieser modifizierten Plattform bauen dann sowohl Superb als auch der Passat auf. Apropos bauen: Der B9 läuft im slowakischen Werk in Bratislava neben dem Superb vom Band.

Neuer Passat nur noch als Kombi

Beim nun erwischten Modell zeigt sich, der neue Passat wird beim Radstand und der Breite zulegen. Der erhält eine modifizierte Front mit schmalen Scheinwerfereinheiten und einem verchromten Grill. Die Schürze mit den integrierten Nebelscheinwerfern ist dem aktuellen VW-Look entlehnt. Am Heck fallen die Leuchten ebenfalls niedriger aus, auch die Schürze wird modifiziert. Innen soll der Fokus auf Platz und Funktionalität liegen. Antriebsseitig erlaubt der MQB Front- und Allradantrieb sowie Diesel und Benziner, die als Mild- oder Plug-in-Hybrid ausgeführt sein werden. Auch eine Alltrack-Version soll es wieder geben.

Was es hingegen nicht mehr gibt, ist eine Passat Limousine. Die Karosserieform hat zuletzt kaum noch Käufer gefunden, rund 90 Prozent der Kunden greifen zum Kombi-Modell. Als "Ersatz" müssten Interessierte dann zum vollelektrischen ID.6 greifen. Der intern "Aero B" genannte Stromer läuft übrigens im Werk in Emden vom Band und beerbt damit direkt den Passat,

Mit der neuen Generation des VW Passat gibt es noch eine weitere Änderung: Für China baut das Modell dann erstmals wie in allen anderen Ländern auf dem MQB auf und nicht auf der veralteten Passat-Plattform PQ46 der fünften Generation.