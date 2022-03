Tesla hat die Absatzzahlen im Februar vervierzehnfacht. Damit dominiert der US-Hersteller die E-Auto-Charts in Deutschland mit großem Abstand.

Von 419 auf 5.944 Neuzulassungen in einem Monat – dieses Kunststück hat Tesla im Februar geschafft und damit die Absatzzahlen um exakt 1.319 Prozent gesteigert – nicht schlecht für eine Firma, die aktuell nur zwei Modelle auf dem deutschen Markt anbietet. Und die lieferten sich auch noch ein Rennen um die Plätze auf dem "Stockerl", das letztlich der Tesla Model 3 vor dem zweitplatzieren Model Y für sich entscheiden konnte.

Für den selbsterklärten Herausforderer der US-Elektriker VW reichte es da trotz der Neuauflage des kleinen E-Up nicht so ganz, noch nicht einmal ein Platz in den Top 5 sprang im Februar für einen Stromer-VW heraus. Diese fünf Bestplätze auf dem deutschen Markt teilten sich im Februar mit Tesla, Fiat, Hyundai und Renault ausschließlich Importmodelle.

Top 20 der E-Autos im Februar 2022

Insgesamt konnten die Pkw-Neuzulassungen im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent auf 200.512 Einheiten zulegen, was jedoch nach wie vor meilenweit vom Vorkrisen-Niveau entfernt ist – 268.867 Pkw-Neuzulassungen verzeichnete das KBA im Februar 2019. Bei den aktuellen Zahlen kommen die E-Autos mit insgesamt 20.892 Einheiten (eine Steigerung um +28,1 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Februar) auf einen Marktanteil von 11,3 Prozent.

Der erste Neuzugang des Monats kommt von Opel. 206 elektrische Opel Combo Life tragen sich im Februar in die Liste ein. Das bringt auch Gelegenheit, sich die Entscheidung des Stellantis-Konzerns etwas näher zu betrachten, bei den kompakten und den großen Vans für den Personentransport nur noch auf E-Modelle zu setzen. In großen Zuwachsraten zahlt sich diese Neuausrichtung jedenfalls nicht aus, eher im Gegenteil. Modelle wie der Citroën Jumpy, der Peugeot Rifter oder der Opel Zafira tröpfeln mit ihrem rein elektrischen Antrieb nur in homöopathischen Dosierungen auf den Markt.

Im Video: Der neue Renault Mégane E-Tech

Zweiter Neuzugang im Februar ist mit dem Renault Mégane E-Tech Electric ein weiteres SUV-Crossover-Adventure-Gerät mit Frontantrieb, das in der Kompaktklasse antritt. Da wird es interessant, ob der elektrische Mégane künftig an die respektablen Verkaufszahlen der kleinen Geschwister Zoe und Twingo anknüpfen kann. Momentan eher noch nicht, die Vorhut tritt im Februar mit gerade einmal sechs Neuzulassungen an.