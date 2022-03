Bereits im Januar konnte sich der VW Golf nach einer Periode der Schwäche zurück an die Spitze der monatlichen Neuzulassungen in Deutschland schieben. Seine alte Dominanz in Sachen Stückzahlen hat er dabei aber noch nicht wieder erreicht. Dennoch steht er auch im Februar wieder ganz oben. Dahinter folgt ebenfalls weiter stark der Konzern-Bruder Tiguan.

Tesla-Comeback

Aber schon auf Platz 3 gibt es die erste Überraschung. Der Mini, auch in den Vormonaten schon stark, hat sich endgültig auf das Podest hochgearbeitet. Und schon auf Rang vier folgt das nächste Bäääm-Erlebnis. Hier steht im Februar das Model 3" itemprop="name" />Tesla Model 3, das im Januar noch nicht mal in den Top 50 zu finden war. Hier scheint jede in Europa ankommende Schiffsladung ihren eigenen Zulassungs-Peak zu erzeugen. Skoda Octavia und Opel Corsa sind mit wechselnden Platzierungen mittlerweile Stammgäste in den Top 10. Im Februar reicht es zu Rang fünf und sechs. Auf Platz 7 folgt mit dem BMW 3er auch eine bekannte Größe. Neu im erlauchten Kreis der Top-Neuzulassungen sind aber der Fiat 500 und der Audi A4, die die Plätze acht und neun okkupieren. Abgerundet werden die Top 10 mit dem Mercedes GLC.

Dacia Sandero stark

Deutlich Plätze eingebüßt haben Modelle wie die Mercedes C-Klasse (12), der VW T-Roc (13) oder der VW Passat (16). Dafür schafft es der US-Elektroautobauer Tesla mit dem Model Y auf Platz 20 gleich noch ein zweites Auto in der Bestseller-Liste zu parken. Der Aufschwung der Marke Dacia manifestiert sich im Platz 22 für den Sandero, der sogar den Toyota Yaris und den VW Polo hinter sich lassen kann.

Auch ehemalige Bestseller wie der Ford Focus (32) oder der Opel Astra (34) versinken im Mittelmaß. Als Neueinsteiger in das Ranking verzeichnet das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) Modelle wie den ford Fiesta (46), den Renault Clio (49) oder den Opel Grandland X (50). Reine Elektroautos sind abgesehen von den beiden Teslas im Februar nicht in den Top 50 zu finden.