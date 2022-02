Nach drei Monaten, in denen er nicht die Zulassungs-Charts getoppt hat, ist der Wolfsburger Bestseller wieder die Nummer eins. Er führt ein VW-Trio an.

Das letzte Quartal 2021 verlief in Sachen Neuzulassungen sehr eigenartig. Nicht nur, dass die Zahlen wegen der Corona-Krise und den daraus resultierenden Problemen wie dem massiven Halbleitermangel und stark stockender Lieferketten viel niedriger lagen als gewohnt. Nein, in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres passierte das eigentlich Unmögliche: Der VW Golf stand nicht an der Nummer eins der Hitparade. Doch nun, zum Jahresbeginn 2022, hat der Bestseller das Bild wieder geradegerückt. 8.146 Neuzulassungen bedeuten für ihn die Rückeroberung der Top-Position, und zwar klar und eindeutig.

Auch die Marke Volkswagen performt wieder dem eigenen Selbstverständnis entsprechend: Auf den Plätzen zwei und drei liegen mit dem Tiguan und dem T-Roc zwei weitere Modelle aus dem VW-Universum. Zwischen den beiden SUV liegen nur vier Neuzulassung, was exemplarisch dafür steht, wie es im Januar für die Wolfsburger lief: Der Polo und dessen SUV-Ableger T-Cross liefern sich im Mittelfeld schon ein sehr enges Rennen, aber knapper als beim Touran und Caddy am Ende der Top 50 hätte es nicht sein können: Hier gibt eine einzige Neuzulassung den Ausschlag (siehe Tabelle).

Absturz für VW Up und Tesla Model 3

Und wie ist es den ehemaligen Golf-Ablösern im Januar ergangen? Der T-Roc, Spitzenreiter im Oktober 2021, verblieb wie erwähnt auf dem Podium. Der November-Sieger Opel Corsa verpasste das Treppchen mit Rang vier nur knapp. Der VW Up, der im Dezember noch von ganz oben grüßte, erlebte dagegen einen seltsamen Absturz: Der tiefe Fall des letztmonatigen Topsellers endete erst auf Position 16. Autsch!

Aber auch andere Emporkömmlinge des vergangenen Jahres hat es Anfang 2022 heftig erwischt. So scheint die Elektroauto-Euphorie vorerst verflogen. Wer beispielsweise das im Dezember noch zweitplatzierte Model 3" itemprop="name" />Tesla Model 3 vermisst, wird es in dieser Top-50-Liste nicht finden: Mit nur 277 Neuzulassungen hat sie der Kalifornier meilenweit verfehlt. Dem VW ID.3, der über eine dreistellige Zulassungszahl nicht hinauskommt, ergeht es ähnlich. Der Renault Zoe, im Gesamtjahr 2021 immerhin Siebtplatzierter in den Neuzulassungs-Charts, verfehlt diesmal ebenfalls das Klassenziel. Was dazu führt, dass die Top 50 im Januar 2022 ganz ohne reine Elektro-Baureihe auskommen müssen. Auch das ist inzwischen ein ungewohntes Phänomen.