Im vorderen Feld der deutschen Neuzulassungs-Charts herrscht Kontinuität. An der Spitze befindet sich im Mai 2022 – natürlich – der VW Golf, der seinen Vorsprung im Vergleich zum April wieder etwas ausbauen kann. Dahinter fällt der Passat von Rang zwei auf vier, womit die zuvor dahinter platzierten Modelle VW T-Roc und Opel Corsa um jeweils eine Position aufrücken. Der Fiat 500 wird erneut Fünfter und beißt sich damit in der Spitzengruppe fest.

Ob das dem Ford Kuga auch gelingt? Der SUV zeigt im Mai jedenfalls eine starke Performance und springt von Platz 15 im Vormonat auf Rang sechs. Der Kölner weist satte 3.484 Neuzulassungen auf; in den vier Monaten zuvor waren es im Schnitt lediglich 1.919. Ähnlich stark die Zahlen des Mini, BMW 3ers und Seat Leon, die jeweils mindestens zehn Positionen nach oben klettern. Erneut bemerkenswert ist das Abschneiden des VW Transporters, der wieder in den Top Ten landet. Das wäre auch dem Fiat Ducato mit seinen 2.990 Neuzulassungen gelungen. Als reines Nutzfahrzeug kommt er hier jedoch nicht in die Wertung.

Wenig Bewegung auch im hinteren Feld

Wenig Bewegung auch im hinteren Bereich der Top 50. Diese beschließt – wie schon im April – der Audi A6 samt seiner sportlichen Derivate. Allerdings wäre er um ein Haar an dieser statistischen Besonderheit vorbeigeschrammt: Der BMW X5 auf Platz 49 weist nur eine Neuzulassung mehr auf. Wie festgenagelt im Vergleich zum Vormonat präsentieren sich auch der Opel Mokka (35), Hyundai i30 (40) und Mercedes GLB (42), die exakt auf denselben Positionen landen wie im April.

Das beliebteste Elektroauto ist im Mai der Opel Corsa-E, dessen Neuzulassungszahlen in jenen der gesamten Baureihe aufgehen. Emporkömmling Tesla schafft es im Mai erneut nicht, ein Auto in den Top 50 unterzubringen. Das sonst so starke Model 3 geht lediglich mit 181 Neuzulassungen in die Statistik ein, das Model Y ist sogar noch schwächer (112). So bleibt es dem VW ID.4 sowie dessen Coupé-Ableger ID.5 vorbehalten, als beste reine E-Auto-Baureihe einzulaufen. In Kombination erreichen die Elektriker, die vom KBA gemeinsam statistisch erfasst werden, Platz 31 und landen dabei klar vor dem Plattformbruder ID.3.