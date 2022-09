80 Jahre NEXEN TIRE: Das stetige Wachstum ermöglicht es, ein zuverlässiger Partner für Kunden zu sein. Der Slogan "We Got You" von NEXEN TIRE bringt das Engagement zum Ausdruck, immer an der Seite seiner Kunden und Partner zu sein und diesen ein Höchstmaß an Komfort, Qualität und Individualität zu garantieren.

Seit 2019 produziert NEXEN TIRE seine Reifen im Herzen von Europa in Žatec (Tschechische Republik) und ist gleichzeitig in direkter Nachbarschaft vieler Automobilhersteller. Die vielfältig über den Globus verteilten Produktionsstätten ermöglichen es, den Kunden ein Gefühl von Nähe zu geben. Seit September 2021 läuft die Expansion des Werkes in Tschechien, die voruassichtlich im März 2023 abgeschlossen sein wird. Auf einer Fläche von ungefähr 150.000 m² werden mithilfe neuster Technologien, darunter ein autonomes Robotiksystem, jährlich bis zu 11 Mio. Reifen hergestellt. NEXEN TIRE setzt neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und behandelt die produktionsbedingten Emmissionen äußerst schonend für die Umwelt.

Erstausrüster für mehr als 24 Automobilhersteller

Durch acht Jahrzehnte lange Erfahrung in der Reifenindustrie hat sich NEXEN TIRE als einer der führenden Reifenhersteller der Welt etabliert. Das koreanische Unternehmen ist erfolgreicher Erstausrüster für mehr als 24 Automobilhersteller, darunter namhafte Marken wie Porsche, BMW und Audi.

Zuletzt wurde das Portfolio der Erstausrüstung um die Freigabe für den Kompakt-SUV Tonale aus dem Hause Alfa Romeo bestätigt. Bereits ab Werk wird dieser zukünftig mit dem Ultra-High-Performance-Sommerreifen N‘FERA Primus ausgestattet sein. Der Stuttgarter Automobilkonzern Porsche setzt indes seit Jahren auf die Reifen von NEXEN TIRE. Seit 2020 liefert man den Porsche Panamera werksseitig mit NEXEN Reifen des Typs N‘fera Sport aus.

Audi und Porsche vertrauen auf den N´fera Sport

Neben Porsche vertraut mit Audi ein weiterer Fahrzeughersteller auf den N’fera Sport bei der Erstausrüstung des A3. Bei der Konezption seiner Reifen geht es dem koreanischen Unternehmen nicht ausschließlich um Funktionalität, auch das Design entspricht modernsten Vorstellungen. Bereits zu wiederholtem Male wurde NEXEN TIRE mit den vier wichtigsten Designpreisen der Welt ausgezeichnet.

Mit dem N´blue 4 Season 2 gab NEXEN TIRE im Mai 2022 eine Produktneuheit im Segment der Ganzjahresreifen bekannt. Der Reifen stammt ebenso aus dem europäischen Werk. Für die anstehende Wintersaison bietet NEXEN TIRE eine große Bandbreite an innovativen Winterprofilen an. Dabei ist der Winguard SnowG‘3 besonders spritsparend und zeigt auf regennasser Fahrbahn ein sehr gutes Bremsverhalten – ein geeigneter Reifen für mittel- und oberklassige Fahrzeuge. Der Ultra High Performance-Winterreifen Winguard Sport 2 ist für sportliche PKW und SUV die richtige Wahl. Beide Winterprofile wurden bereits erfolgreich getestet und sind pünktlich zur Umrüstung im Handel verfügbar.

NEXEN TIRE engagiert sich seit vielen Jahren im internationalen Sportsponsoring und pflegt Kooperationen mit weltweiten Markenbotschaftern zur Steigerung der Marken- und Produktbekanntheit. So sponsert der Hersteller einige erfolgreiche Fußballvereine wie z.B. Manchester City, Eintracht Frankfurt und AC Milan. Im Bereich Motorsport ist NEXEN TIRE in Europa am Nürburgring präsent. Beim diesjährigen 24h-Rennen konnte ein Sieg in der Klasse SP4T auf eigenen Rennreifen erzielt werden. Diese Erfahrungen auf der Rennstrecke sind nicht nur wichtig für das Marketing, sondern fließen auch mit ein in die Reifenentwicklung der UHP-Profile für den allgemeinen Straßenverkehr.