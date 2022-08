Das Kapitel Nissan Navara Pick-up ist in Europa seit einigen Monaten beendet. Ende 2021 wurde das Produktionswerk des Navara in Barcelona geschlossen, verkauft wurden danach noch Lagerbestände, dann war Schluss. Derweil ist in Asien und Ozeanien längst die neue Navara-Generation unterwegs, die Nissan Ende 2020 in Thailand eingeführt hatte. In Australien, wo Hersteller und Kunden traditionell mehr Freude an Pick-ups haben als in Westeuropa, wird der Neue nun in einer extrabösen Version auf den Markt kommen.

Umbau auf Basis des Navara SL

Aufbauend auf der mittleren SL-Ausstattungsstufe wird Nissan eine Sonderserie beim Umbauer Premcar in Auftrag geben, welche dann regulär über die Nissan-Händler angeboten wird. Mit dem hatten die Verantwortlichen bereits Erfahrung gesammelt, Premcar brezelte auch den Vorgänger-Navara N-Trek zum Warrior-Modell auf.

Die Umbauarbeiten, die Premcar für Nissan durchführt, sind klassisches Geländewagentuning für bessere Offroad-Performance. Der Warrior bekommt unter anderem folgende Details installiert:

Frontbügel mit integrierter LED-Lichtleiste

Unterfahrschutz

Bereifung 275/70 R17 Cooper Discoverer AT3 Reifen

Fahrwerkshöherlegung (+40 mm)

Anhängerkupplung

Neue Federn und Stoßdämpfer

Kotflügelverbreiterungen

Die Bodenfreiheit steigt durch Höherlegung und größere Reifen entsprechend an, außerdem bringt die neue Front einen verbesserten Böschungswinkel von 36 statt 32 Grad. Die Fahrwerksabstimmung soll straffer als bei der Serie und damit auch resistenter gegen Roll- und Wankbewegungen sein. Gleichzeitig wird beim Nissan Navara Warrior die Zuladung um 100 Kilo erhöht.

In Australien soll der neue Nissan Navara Warrior noch im August 2022 bei den Händlern stehen, die Preise beginnen bei umgerechnet rund 40.000 Euro für die Version mit Schaltgetriebe. Das Automatikgetriebe kostet rund 1.700 Euro Aufpreis.