Ist es fies zu fragen, ob hier zusammenkommt, was zusammengehört? Eigentlich wäre so eine Frage hier auch gar nicht böse gemeint. Schließlich gibt es vor allem zwei Dinge, die viele Menschen an Italien besonders lieben: Pizza und schöne schnelle Autos.

Okay, Pizza ist hier im eigentlichen Sinn nicht beteiligt. Vielmehr ein Pizzaofen und das in einer sehr unglücklichen Rolle, denn er liegt umgekippt auf der Fronthaube eines Ferrari F8, wie Twitter-User @AshinChina auf der Socialmedia-Plattform als Bild und Video gepostet hat. Dass der Unglücksfahrer des Gabelstaplers, der den Ofen transportiert hat, sich ziemlich ärgern dürfte, liegt nahe. Nur ein paar Zentimeter mehr, und er hätte statt des Ferrari eine schnöde Mercedes C-Klasse erwischt.

Eine Person wurde bei dem Unfall offensichtlich nicht verletzt, zumindest nicht körperlich. Dass mindestens ein Beteiligter einen seelischen Schaden davontragen wird, würden wir mal als gesetzt betrachten. Rund 6.350 Euro kostet die Fronthaube eines Ferrari F8 Tributo. Der Gegenwert von gut und gerne 530 großzügig dimensionierten Pizzen beim gehobenen Italiener. Wie sich der Geschädigte am Ende auszahlen lässt, bleibt freilich ihm überlassen.