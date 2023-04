BMW und der Bootshersteller Tyde kooperieren beim Projekt "The Icon". Dabei handelt es sich um ein elektrisch angetriebenes Wasserfahrzeug.

Die beiden Unternehmen wollen damit einen Ansatz präsentieren, auch den Verkehr auf Wasserstraßen zu elektrifizieren und damit lokal emissionsfrei zu gestalten.

Die BMW-Tochter Designworks zeichnet für das Design der Jacht verantwortlich, entwickelt wird sie vom Bootsbauer. Der Elektroantrieb stammt von BMW, die technischen Angaben zur verwendeten Maschine sind noch nicht bekannt. Neben einem Akku als Stromspeicher könnte ein Wasserfahrzeug seine Reichweite auch mit Hilfe von Solarpaneelen, die an Deck angebracht sind, erhöhen.

Elektrische Pendelboote in Städten

Elektrisch angetriebene Boote und Schiffe können helfen, in Ballungsräumen mit hohem Verkehrsaufkommen auf dem Wasser, beispielsweise auf der Seine in Paris oder der Themse in London, die lokalen CO₂-Emissionen zu reduzieren. Insbesondere dann, wenn elektrische Antriebe hier auf Nahverkehrsschiffen und Fähren eingesetzt werden.

BMW ist nicht der einzige Autohersteller, der seine Antriebstechnologie auch auf dem Wasser präsentiert. Der Hochsee-Katamaran "Energy Observer" ist mit Brennstoffzellen von Toyota ausgestattet. Zudem kooperieren Marken wie Cupra und Lamborghini für Marketingaktionen mit Herstellern von Jachten.