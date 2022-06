Keine Ahnung, was Sie so in den 90ern gemacht haben. Plastik-Schnuller auf Ketten gezogen? Ihr Tamagotchi gefüttert? Etwas auf dem Diddl-Block notiert? Plateau-Schuhe von Buffalo getragen? Über die umstürzende A-Klasse im Elchtest gelacht? Geglaubt, ein Pager sei die innovativste aller Kommunikationsmöglichkeiten? Völlig egal! Solange Sie sich auch für Sportwagen interessiert haben, denn ein Blick zurück zeigt, wie herrlich kompromisslos und wild die Boliden kurz vor dem Millennium waren. Da Sie auf der Website von auto motor und sport gelandet sind, liegt die Vermutung nahe, dass Sie das eine oder andere Auto aus unserem Quiz als Poster in Ihrem Zimmer hängen hatten. Überzeugen Sie sich selbst und gehen Sie mit dem Quiz auf eine kleine Zeitreise.