Ab 36.840 Euro kostet der neue Renault Zoe in der kleinsten Leistungsstufe. Leasing bietet eine günstige Alternative zum Kauf.

Schon 2013 kam der Elektro-Kleinwagen Zoe zu vergleichsweise humanen Preisen auf den Markt. Die letzte Modernisierung des Renault Zoe erfolgte im Frühjahr 2020, umfasste ein überarbeitetes Interieur, erhöhte Sicherheitsstandards und vor allem eine erweiterte Reichweite. Damit positioniert er sich robust gegenüber Wettbewerbern wie dem Peugeot e-208, Opel Corsa-e und dem VW ID.3. Im dritten ADAC-Test präsentiert sich der Zoe nun mit einer 52-kWh-Batterie.

Die verbesserte Geräuschdämmung des Renault Zoe zeigt sich sofort: leise und angenehm auf den ersten Metern, während die Abrollgeräusche im Rahmen bleiben. Auf der Autobahn steigt der Lärmpegel bei 130 km/h spürbar. Die Leistungszunahme ermöglicht müheloses Überholen auf Landstraßen.

Renault Zoe Leasing ab 265 Euro

Die Angebote beziehen sich auf den Tag der Artikelerstellung: 06.11.2023

Alternativ zum Barkauf oder der Finanzierung gibt es für den Renault Zoe immer mal wieder attraktive Leasingangebote zu guten Konditionen. Auf der offiziellen Webseite startet die Leasingrate bei 259 Euro monatlich. Doch es gibt auch Alternativen. Zum Beispiel:

ab 365,54 Euro auf null-leasing.com; 136 PS/100 kW; Laufzeit 60 Monate; Laufleistung pro Jahr: 5.000 km, Bereitstellungszeit: sofort.

ab 265,00 Euro auf leasingmarkt.de; 110 PS/81 kW; Laufzeit 60 Monate; Laufleistung pro Jahr: 5.000 km, Bereitstellungszeit: sofort.

ab 265,00 Euro auf leasingtime.de; 110 PS/81 kW; Laufzeit 60 Monate; Laufleistung pro Jahr: 5.000 km, Bereitstellungszeit: sofort.

Vorsicht bei den Lieferzeiten: Aufgrund der Halbleiter-Krise und des Ukrainekriegs sind diese aktuell recht lang. Gut möglich, dass die Angaben auch nach der Bestellung noch "nach hinten" korrigiert werden. Eine Lösung sind Angebote für sofort verfügbare Neuwagen, die dann preislich jedoch deutlich höher ausfallen. Bei der Suche nach dem besten Angebot lohnt auch der Blick auf zusätzliche Dienstleistungen, die bereits in der Leasingrate enthalten sind. So übernehmen einige Anbieter zum Beispiel die Bereitstellungskosten, die Kfz-Steuer oder bieten eine kostenlose Leasingraten-Versicherung an.

Sie suchen nach weiteren guten Angeboten? Hier gibt es die besten Leasing-Schnäppchen für Elektroautos.